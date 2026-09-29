Apmierina pašvaldības darbinieku iegribu pēc jaunākā "iPhone"? Rīgas dome skaidro 300 000 eiro iepirkumu
Soctīklā "X" izskanējuši paziņojumi, ka Rīgas dome no pašvaldības līdzekļiem paredzējusi 300 tūkstošus eiro atvēlēt jaunāko "iPhone" iegādei pašvaldības darbiniekiem.
Rīgas dome norāda - neesot korekti apgalvot, ka pašvaldība iepērk tikai jaunākos "iPhone". Lielākā daļa pašvaldības iegādāto mobilo ierīču esot "Android" tālruņi. Komentētāji gan tik un tā apšauba šāda iepirkuma pamatotību.
- "Valstij un pašvaldībai nav jāpērk mobilie telefoni."
- "Ja tam ir pamatojums, nevis kāda konkrēta vadoša darbinieka iegriba, tad nav pretenziju. Bet man kaut kā šķiet, ka te ir vairāk iegribas."
- "Galīgi kaunu pazaudējuši."
- "Te prasās KNAB un Valsts kontroles iesaiste."
- "300 000 eiro par telefoniem, bet prasības neviens nepaskaidro. Nulles bāzes budžetā katrs eiro jāpamato no jauna."
- "Par šo esmu dzirdējis, ka bieži vien iepirkumi var tikt veidoti tik specifiski, lai praktiski tikai viens pārdevējs/uzņēmums varētu uzvarēt iepirkumā. Par šo iesaku noklausīties LTV "Atvētos failus" par mobilo sakaru iepirkumiem."
- "Mani interesē, kam viņi izmantos 240FPS video. Faktu konstatēšanai un videozvaniem to nevajag (vispār jau vairāk par 30FPS pat īsti nevajag, pārējais ir ekstras). Un iOS ir drīzāk kaitnieciska prasība - nevar aizvietot ar atvērtā pirmkoda alternatīvām."
- "Lo**! Prasa iPhone 17 pro. A tagad tak jau ir 18-tie. Drusku pasteidzās ar iepirkuma rīkošanu. Tagad gan jau kāds ieliktu speceni arī priekš iPhone duo".
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Soctīklā "X" publicētajā materiālā pievienotas iepirkuma prasības un aptuvenās mobilo ierīču cenas.
Rīgas dome turpat komentāru sadaļā sniegusi skaidrojumu:
"Rīgas digitālā aģentūra centralizēti veic IKT iepirkumus vairāk nekā 400 Rīgas pašvaldības iestādēm, tostarp arī mobilo tālruņu iegādei un pašvaldības rīcībā esošo iekārtu uzturēšanai.
Iepirkums paredz iespēju iegādāties noteiktu kategoriju mobilās ierīces četru gadu periodā, nevis pienākumu tās iegādāties.
Iepirkumā norādītā līguma summa ir maksimāli iespējamā summa četriem gadiem gan iekārtu iegādei, gan uzturēšanai, un tas nenozīmē, ka visa šī summa tiks izlietota.
Līdzīgi iepirkumi veikti arī iepriekš. Mobilie tālruņi tajos tiek sadalīti vairākās kategorijās, lai pašvaldības iestādes varētu izvēlēties darba vajadzībām un specifikai atbilstošas ierīces.
Vairumā gadījumu tiek iegādāti zemākas cenu kategorijas tālruņi. Vienlaikus iepirkumā tiek paredzētas arī jaudīgākas ierīču kategorijas, lai pamatotas nepieciešamības gadījumā nebūtu jāorganizē atsevišķa iepirkuma procedūra.
Konkrētajā iepirkumā tālruņu tehniskās prasības sadalītas 11 kategorijās – no vienkāršākām līdz jaudīgākām ierīcēm. Astoņas kategorijas paredzētas Android ierīcēm un trīs – iOS ierīcēm.
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Tādēļ nav korekti apgalvot, ka Rīgas pašvaldība iepērk tikai jaunākos "iPhone". Lielākā daļa pašvaldības iegādāto mobilo ierīču ir Android tālruņi.
Tehniskā specifikācija tiek veidota atbilstoši tirgū pašlaik pieejamajām ierīcēm. Tā kā līgums paredzēts četriem gadiem un mobilo ierīču tirgus strauji mainās, šodien noteiktās prasības jau pēc gada vai diviem būs uzskatāmas par minimālām tehniskajām prasībām. Ierīces, kas bija aktuālas pirms vairākiem gadiem, bieži vairs vispār nav pieejamas iegādei.
Turklāt jau iepirkuma izsludināšanas laikā tirgū ir pieejami jaunāki "iPhone" modeļi ar augstākiem tehniskajiem parametriem nekā iepirkumā noteiktās prasības.
Bet uz repliku, ka "dārgie iPhone paredzēti tikai daļai darbinieku. Priekšniekiem? Deputātiem?" Rīgas dome atbildēja šādi:
"Ja darbinieka darba pienākumu veikšanai nepieciešama augstākas veiktspējas vai konkrētu tehnisko parametru ierīce, šāda nepieciešamība ir jāpamato. Tādējādi dārgākas kategorijas tālruņa iegāde nav automātiska un ir saistīta ar konkrētām darba vajadzībām.
Piemēram, var gadīties, ka labāki tālruņi nepieciešami darbiniekiem, kuriem vajag ļoti uzticamu ierīci, labu kameru, lielu atmiņu un stabilu darbu intensīvas slodzes laikā; tehniskajiem speciālistiem, kuri izmanto prasīgas mobilās lietotnes, kartes, GIS, video vai attālinātas piekļuves risinājumus utml.
Jebkurā gadījumā tāpat vien iPhone netiks piešķirti."
Labdien @RigasDome ! Vai varat, lūdzu, paskaidrot, kāpēc jaunajā mobilo telefonu iepirkumā (300 000 EUR) ir konkrētās noteiktās prasības?— Kaspars Zandbergs (@saliktengriba) September 26, 2026
Kāds tām ir pamatojums? Kaut kā neticas, ka ir tik daudz amata pozīciju, kur šis ir tik būtiski... pic.twitter.com/pdYDvvEoLq