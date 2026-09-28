Rīgas ostā sasniegts jauns kruīza pasažieru skaita rekords
Līdz ar trīs kruīza kuģu “Hamburg”, “MSC Magnifica” un “AIDAmar” vizītēm Rīgas ostā šajā nedēļas nogalē ostā pārspēts līdzšinējais vienas sezonas ietvaros apkalpoto kruīzu pasažieru skaita rekords, informē Rīgas brīvostas pārvaldes analītiķi. Kopš maija ar kruīza kuģiem Rīgu apmeklējuši jau 150 tūkstoši tūristu, turklāt 2026. gada kruīza sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām. Saskaņā ar prognozēm kopējais kruīza pasažieru skaits šogad būs aptuveni par 30 % lielāks nekā pērn.
Kruīza pasažieru skaita pieaugums liecina, ka Rīga turpina nostiprināt savas pozīcijas starptautiskajā kruīzu tirgū, kļūstot par arvien pieprasītāku galamērķi. To sekmējis vairāku gadu mērķtiecīgs Rīgas brīvostas pārvaldes un pilsētas sadarbības partneru darbs, kopīgi popularizējot Rīgu starptautiskajā kruīzu tirgū un veidojot sadarbību ar kruīza līnijām. Kruīzu piesaistē Rīgas brīvostas pārvalde sadarbojas ar Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru (LiveRiga), Rīgas Pasažieru ostu, Riga RoPax Terminalun citiem tūrisma nozares uzņēmumiem.
Šī gada kruīza sezona Rīgas ostā norit ļoti veiksmīgi. Tā sākās 3. maijā ar Vācijas kruīza kuģa “Hamburg” vizīti, un tiek plānots, ka līdz gada beigām kopā ostu apmeklēs 98 kruīza kuģi. Seši kuģi Rīgu šosezon apmeklēja pirmo reizi, savukārt 13 kruīza kuģu vizītes bija ar divu dienu uzturēšanos Rīgā. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas.
Viens no šīs sezonas nozīmīgākajiem notikumiem bija arī līdz šim lielākā Rīgas ostā apkalpotā kruīza kuģa vizīte. 22. maijā ostā pirmoreiz ienāca Vācijas kruīzu kompānijas “TUI Cruises” 333 metrus garais un 42 metrus platais kruīza kuģis “Mein Schiff Relax”, kura garums pielīdzināms aptuveni trim futbola laukumiem. Šis kruīza kuģis Rīgas ostu šīs sezonas laikā kopā apmeklēs piecas reizes.
Šī gada kruīza sezona bijusi interesanta arī ar īpaši lielu premium klases un ekspedīciju jeb nišas kruīzu segmenta kuģu skaitu Rīgas ostā. To vidū bija vairāki pavisam nesen uzbūvēti jaunākās paaudzes kruīza kuģi, tostarp “Scenic Eclipse II”, “Seven Seas Grandeur” un “EXPLORA III”, kas visi Rīgas ostu apmeklēja augustā. Šī segmenta kuģu un pasažieru skaita pieaugums Rīgā vērtējams kā īpašs panākums, jo luksusa un ekspedīciju kruīzu piesaiste ir viens no Rīgas brīvostas pārvaldes un partneru mērķtiecīgi attīstītajiem kruīzu tūrisma virzieniem.
Kruīza sezona ostā turpināsies arī rudenī un ziemā. Oktobrī plānotas divas lielo kruīza kuģu “Norwegian Sun” un “Mein Schiff Relax” vizītes, bet novembrī Rīgu apmeklēs luksusa klases ekspedīciju kuģis “Le Commandant Charcot”. Decembrī ostā pieteiktas vēl četras kruīza kuģu vizītes. 2026. gada kruīza sezona noslēgsies 26. decembrī, kad pēc divu dienu Ziemassvētku vizītes Rīgu atstās “AIDAprima”.