Uzulnieks paziņo, ka no alkohola ir atteicies pavisam, un sola Saeimā pievērsties atkarību mazināšanai Latvijā
Sākoties 15. Saeimas vēlēšanām, bijušais Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks atkārtoti vērsies pie sabiedrības, paužot, ka nolēmis atteikties no alkohola lietošanas pavisam.
"Pēdējās dienās daudzi man ir jautājuši vienu konkrētu jautājumu - ja mani ievēlēs, vai es strādāšu Saeimā kā deputāts? Un nu es tiešām varu atbildēt- jā, ja mani iedzīvotāji ievēlēs, es strādāšu kā deputāts un palīdzēšu visām sociāli visneaizsargātākajām grupām, tai skaitā aktīvi iesaistīšos, lai mazinātu alkhola un atkarību problēmas valstī!" video uzrunā pauž Uzulnieks.
"Es apzinos, ka esmu pieļāvis ļoti nopietnu kļūdu. Es no tās neslēpjos, nemēģinu to attaisnot. Es savu rīcību nosodu. Taču manuprāt, stipram cilvēkam ir jāspēj atzīt savu kļūdu, izdarīt secinājumus un mainīties."
"Esmu pieņēmis lēmumu alkoholu vairs nelietot. Tas nav tikai publisks solījums. Tas ir lēmums, ko esmu pieņēmis pats sev un apsolījis savai ģimenei," pauž Uzulnieks. "Un varbūt no šīs smagās pieredzes var rasties arī kaut kas labs."
"Alkohola radītās problēmas skar ne tikai vienu cilvēku. Tās skar ģimenes, bērnus, vecākus, draugus un visu sabiedrību. Tāpēc vēlos kopā ar domubiedriem meklēt praktiskus veidus, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši līdzīgā situācijā - ar atbalstu, sportu, fiziskām aktivitātēm un iespējām dzīvot pilnvērtīgi bez alkohola. Mani ir uzrunājušas arī ļoti daudz organizācijas, un noteikti notiks darbs pie arodbiedrības veidošanas, kas palīdzētu sociālajā jomā strādājošajiem."
"Ja strādāšu Saeimā, turpināšu darbu cilvēku labā, kuriem atbalsts nepieciešams visvairāk - cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem, vientuļajiem vecākiem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem un jauniešiem. Esmu to darījis līdz šim un turpināšu to darīt."
Uzulnieks norāda, ka nevēlas izlikties par cilvēku, kurš nekad nav kļūdījies. "Esmu kļūdījies. Ļoti nopietni. Bet es gribu būt cilvēks, kurš savu kļūdu atzīst, no tās mācās un ar savu turpmāko rīcību pierāda, ka spēj mainīties," paudis bijušais ministrs. "Ja mana pieredze palīdzēs kaut vienam cilvēkam nepieļaut to pašu kļūdu vai kādai ģimenei nenonākt līdzīgā situācijā, tad arī šis ļoti smagais brīdis manā dzīvē būs radījis pozitīvas pārmaiņas kāda cita dzīvē."
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"Ja vēlētāji man uzticēs iespēju strādāt Saeimā, es šo uzticību centīšos attaisnot ar darbu. Nevis ar solījumiem, bet ar darbu, kā to esmu darījis līdz šim. Paldies tiem, kuri šajā laikā ir bijuši man līdzās. Un paldies arī tiem, kuri šobrīd uz mani skatās kritiski. Es to saprotu. Es nevaru mainīt to, kas noticis. Bet es varu pierādīt, ka esmu no tā mācījies. Dodiet man iespēju to pierādīt! Paldies."
Jau ziņots, ka 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Pēc notikušā ZZS sasauca ārkārtas sēdi, pēc kuras nāca klajā ar paziņojumu sabiedrībai. "Šodien Zaļo un Zemnieku savienības ārkārtas valdes sēdē pieņēma lēmumu atsaukt Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata un aicināt izslēgt viņu no ZZS veidojošās Latvijas Zemnieku savienības," norādīja politiskā partija.
"Braukšana alkohola reibumā ir absolūti nepieņemama. No cilvēkiem, kuriem sabiedrība uzticējusi augstus valsts amatus, pamatoti tiek prasīta priekšzīmīga rīcība. Ja šī robeža tiek pārkāpta, politiskajai reakcijai jābūt skaidrai un tūlītējai. Notikušā tiesisko vērtējumu sniegs atbildīgās institūcijas," norāda ZZS.
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Pēc notikušā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris skaidroja, ka Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, un tam ir vairāki iemesli. Zviedris norādīja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, un pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to, pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainās, norādīja Zviedris.