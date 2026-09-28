20 topošajiem mediķiem piešķirta Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija
Svinīgi pasniegtas Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā. Stipendiātu pulku šogad kuplinās seši Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studenti no Jelgavas, Preiļiem, Kuldīgas, Rēzeknes, Cēsīm un Rīgas.
Kopumā 2026./2027. studiju gadā stipendiju medicīnā saņem 20 RSU studenti. Mecenāte Ināra Tetereva, sveicot stipendiātus pauda, ka "ārsta profesija ir liela atbildība pret pacientiem un sabiedrību kopumā". "Tāpēc īpaši svarīgs ir patiess aicinājums palīdzēt. Jūsu lieliskās sekmes jau tagad apliecina degsmi savu nākotni saistīt ar medicīnu. Novēlu arī turpmāk – izturību un mērķtiecību, kā arī līdzās tos, kuri iedvesmo un atbalsta!”
Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju medicīnā kopš 2011. gada saņēmuši jau 67 RSU Medicīnas, Rehabilitācijas, Veselības un sporta zinātņu, Zobārstniecības un Farmācijas fakultātes pamatstudiju studenti. No viņiem jau 47 stipendiāti ir saņēmuši RSU diplomu. Vienas stipendijas apmērs 2026./2027. studiju gadā ir 3`500,- eiro katram stipendiātam. Tas sniedz finansiālu atspaidu centīgiem topošiem speciālistiem viņu ilgajos studiju gados.
Šogad stipendijas saņem Germans Lapšovs no Ludzas, Dana Šēra no Liepājas, Lauma Skarbinīka no Rēzeknes, Lauma Tumašova no Preiļiem, Kristiāns Vištarts no Saldus, Iļja Zinovjevs no Ropažiem, Elizabete Znotiņa no Jūrmalas, Jūlija Bite, Valters Dumpis, Jānis Jurkāns, Anna Šermane, Daniils Trošins, Valters Vēģelis, Matīss Zicāns no Rīgas. Stipendiātu pulkam šogad pievienojušies: Zobārstniecības fakultātes studenti Rolāns Vozņesenskis no Jelgavas un Laura Čerpakovska no Preiļiem, Veselības un sporta zinātņu fakultātes studente Laine Porgaile no Kuldīgas un trīs Medicīnas fakultātes studenti – Sandis Bulduris no Rēzeknes, Alise Karlīna Gārša no Cēsīm un Aleksis Ķeviņš no Rīgas.
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Stipendiju dibinājis Rīgas Stradiņa universitātes (1980. gadā – Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātes) absolvents Boriss Teterevs. Viņš audzis un dzīvojis Rīgā, deviņus gadus strādājis par ārstu, vēlāk sācis nodarboties ar uzņēmējdarbību. 2010. gadā kopā ar dzīvesbiedri Ināru nodibināja labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Ilgtermiņa sadarbības ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā administrē Vītolu fonds.
Izglītība un zinātne ir viens no Borisa un Ināras Teterevu fonda būtiskākajiem darbības virzieniem. Gadu gaitā fonds ir veicinājis studentu un mācībspēku izaugsmi, studiju programmu pilnveidi un zinātnisko pētniecību. Fonda ieguldījums aptvēris medicīnas, mākslas un mūzikas izglītību un projektus, kas topošajiem profesionāļiem ļauj paplašināt redzesloku.