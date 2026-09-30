Pārbaudi savas zināšanas! (Foto: Shutterstock)
Sabiedrība
Šodien 06:34
Tests - uzzini, kuras tavas darbības glābj, vai lēnām posta pasauli
Klimata pārmaiņas, zaļā enerģija un ilgtspēja vairs nav tikai zinātnieku konferenču un polisko programmu jautājums, tās skar visus un ikviens no mums var ietekmēt planētas nākoti mainot savus ikdienas ieradumus.
Pārbaudi savu izpratni par klimata bilanci, energoefektivitāti un ikdienas paradumu patieso ietekmi uz vidi. Atbildi uz testa jautājumiem un pārbaudi savas zināšanas klimata jautājumos.
Projektu “Klimata kurss" – SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi”” sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā” finansiāli atbalsta emisijas kvotu izsolīšanas instruments.