Aizdomās par vīrieša aplaupīšanu Rēzeknē aizturēts 17 gadus vecs jaunietis
Rēzeknē aizturēts kāds 17 gadus vecs jaunietis, kurš tiek turēts aizdomās par vīrieša aplaupīšanu pilsētas parkā. Uzbrukumā 1977. gadā dzimušajam vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi un nolaupīts mobilais telefons.
Šā gada 14. septembra vakarā Rēzeknē, kādā parkā, nenoskaidrota persona, pielietojot fizisku spēku pret 1977. gadā dzimušu vīrieti un nodarot viņam miesas bojājumus, nolaupīja viņam piederošo mobilo telefonu un iepirkumu maisiņu, kurā atradās preces. Kopējais zaudējums ir aptuveni 300 eiro.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas nekavējoties reaģēja uz saņemto informāciju un, veicot izmeklēšanas pasākumus, noskaidroja iespējamo vainīgo personu. Šā gada 15. septembrī Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 2009. gadā dzimušu jaunieti. Aizturētajai personai ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Likumsargi turpina izmeklēšanu.
Jāmin, ka aizturētā persona jau iepriekš bija nonākusi Valsts policijas amatpersonu redzeslokā gan par līdzīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, gan par citiem nodarījumiem.
Saistībā ar šo notikumu Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas, proti, par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana). Paredzēts par šādu noziedzīgu nodarījumu sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.