“Lidl” samazina regulārās cenas plašam zivju produktu klāstam
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina samazināt regulārās cenas arvien jaunām produktu grupām, no šīs nedēļas piedāvājot izdevīgākas cenas vairākiem privāto preču zīmolu “Nixe” un “Ocean Sea” zivju produktiem. Atsevišķiem produktiem pircēju ietaupījums sasniedz pat 20 %. Šis cenu samazinājums ir daļa no ilgtermiņa iniciatīvas, ko “Lidl” īsteno jau kopš pagājušā gada nogales.
Turpmāk par zemākām regulārajām cenām būs pieejami vairāki pircēju iecienīti produkti ikdienas maltīšu pagatavošanai. To vidū ir “Ocean Sea” surimi nūjiņas un saldēta mintaja fileja panējumā, kā arī dažādi “Nixe” produkti, tostarp tunča gabaliņi savā sulā dažāda izmēra iepakojumos, svītrainā tunzivs olīveļļā un saulespuķu eļļā, kā arī tunča salāti dažādās variācijās.
Zivju produkti ir iecienīta izvēle daudzu mājsaimniecību ikdienā, jo tie ir ērti izmantojami gan ātri pagatavojamās maltītēs, gan salātos un uzkodās. Tāpat tunča produkti un zivju filejas ir vērtīgs olbaltumvielu avots. Zemākas regulārās cenas ļauj šos produktus iegādāties vēl izdevīgāk, veicinot apzinātu un daudzveidīgu pārtikas izvēli ikdienā.
Vairāki no cenu samazinājumā iekļautajiem privāto preču zīmolu “Nixe” un “Ocean Sea” produktiem ir marķēti ar MSC (Marine Stewardship Council) sertifikātu. Tas apliecina, ka produktu sastāvā izmantotās zivis iegūtas zvejniecībās, kas atbilst MSC standartam un tiek neatkarīgi auditētas atbilstoši ilgtspējīgas zvejniecības prasībām. MSC sertifikācija ir viens no pasaulē atzītākajiem ilgtspējīgas zvejas standartiem, kas palīdz saglabāt zivju krājumus nākamajām paaudzēm un veicina atbildīgu jūras resursu izmantošanu.
Cenu samazinājumi ir daļa no ilgtermiņa iniciatīvas, ko “Lidl” īsteno jau kopš pagājušā gada nogales. Tās ietvaros regulārās cenas samazinātas jau vairākiem simtiem preču dažādās produktu kategorijās, tostarp gaļas izstrādājumiem, saldētiem un piena produktiem, maizei, augļiem un dārzeņiem, saldējumam, ilgstošas uzglabāšanas produktiem un sadzīves precēm, pakāpeniski nodrošinot zemākas ikdienas cenas arvien plašākam produktu klāstam.
Regulāro cenu samazinājumi papildina “Lidl” ikdienas zemo cenu politiku, ko apliecina arī tirgus pētījumu uzņēmuma “SeeNext” 8. septembrī veiktais cenu salīdzinājums – vislētākais salīdzināto bieži lietoto preču grozs bija tieši “Lidl” veikalos.