VDD pastiprina uzraudzību pirms vēlēšanām - uzmanības lokā dezinformācija un balsu pirkšana
Latvijā, tuvojoties 3. oktobrī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, Valsts drošības dienests (VDD) pastiprināti uzrauga iespējamos mēģinājumus nelikumīgi ietekmēt balsošanu. Dienests jau vērtē atsevišķus ar vēlēšanām saistītus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus un aicina iedzīvotājus ziņot par pamanītiem pārkāpumiem.
VDD vērtējumā Krievija sabiedriskās domas un vēlēšanu rezultātu ietekmēšanai Latvijas informatīvajā telpā potenciāli var pastiprināt dezinformācijas kampaņas pret politiskajiem spēkiem un deputāta amata kandidātiem, kuri stingri iestājas pret Krievijas agresiju un atbalsta Ukrainu.
Patlaban VDD nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam.
Vienlaikus dienests ir fiksējis un patlaban vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām.
Lai gan konkrētu indikāciju patlaban nav, VDD vērtējumā vēlēšanu laikā nav izslēdzamas Krievijas vai Baltkrievijas iniciētas provokācijas – uzmanību piesaistošas darbības ar mērķi ietekmēt vēlēšanu norisi vai rezultātus. Tāpat VDD neizslēdz vēlētāju izvēles prettiesiskas ietekmēšanas mēģinājumus, tostarp tā dēvēto balsu pirkšanu. Līdz šim gan šādi mēģinājumi nav fiksēti.
Kur ziņot par novērotiem pārkāpumiem?
VDD aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par gadījumiem, kad ir solīts samaksāt, piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi par balsošanu par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam vai citā prettiesiskā veidā ietekmēta brīva izvēle, piemēram, ar draudiem vai vardarbību.
Šādos gadījumos dienests aicina fiksēt pēc iespējas detalizētāku informāciju par notikušā apstākļiem un iesaistītajām personām. Īpaši svarīgi, izvērtējot iespējas, fiksēt iespējamo pārkāpumu audio, foto vai video formātā. Tāpat dienests aicina fiksēt pārkāpumā iesaistītās personas identificējošu informāciju: vārdu, uzvārdu, telefona numuru vai sociālās tīklošanās vietnes kontu, saraksti (ekrānuzņēmumu vai lejuplādētā formā), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru u.tml.
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VDD aicina sniegt informāciju arī par konstatētiem apzināti nepatiesas diskreditējošas informācijas izgatavošanas vai izplatīšanas gadījumiem par kādu politisko partiju vai deputāta amata kandidātu, izmantojot dziļviltojuma tehnoloģiju. Šādos gadījumos dienests aicina atsūtīt gan ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerēto vai izmainīto video vai audio failu vai attēlu, gan informāciju par tā konstatēšanas vietu (piemēram, hipersaiti uz šo saturu un tā izplatītāja profilu) un laiku.
Dienests informāciju par iespējamo pārkāpumu aicina sūtīt uz e-pasta adresi velesanas@vdd.gov.lv vai arī sniegt, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 67208964. VDD garantē informācijas sniedzēja konfidencialitāti.
Par neatļautu aģitāciju pilsētvidē Saeimas vēlēšanu dienā, 3. oktobrī, vai dienu pirms vēlēšanām iedzīvotāji ir aicināti informēt Valsts policiju, zvanot uz tālruni 112 vai rakstot uz e-pasta adresi vpdd@vp.gov.lv.
Minētajās dienās pilsētvidē aizliegta, piemēram, kādu politisko spēku vai deputāta kandidātu slavinošu skrejlapu izplatīšana, kā arī aģitēšana pie iecirkņiem. Iedzīvotāji aicināti informēt Valsts policiju arī par savlaicīgi nenoņemtām priekšvēlēšanu reklāmām pilsētvidē. Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Valsts policijā, pamanot sabiedriskās kārtības pārkāpumus vēlēšanu iecirkņos vai to apkaimē.
Savukārt par publiskās vietās, internetā un preses izdevumos izvietotu politisko reklāmu, kurai nav norādīts apmaksātājs, iedzīvotāji ir aicināti ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB). KNAB izvērtēšanai sniedzama arī informācija par aģitācijas materiālu izvietošanu valsts un pašvaldību iestāžu ēkās, kā arī nenorādītu tirāžu bukletos un citos drukātajos materiālos. Tāpat iedzīvotāji KNAB aicināti ziņot par apmaksātiem aģitācijas materiāliem, kas veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību, to nenorādot, kā arī automatizētu sistēmu veidotu viltotu vai anonīmu sociālās tīklošanās vietņu kontu izmantošanu jebkādām aģitācijas aktivitātēm internetā.
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Ar KNAB iespējams sazināties, zvanot uz tālruni 80002070, izmantojot mobilo lietotni „Ziņo KNAB!" vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@knab.gov.lv.