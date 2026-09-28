Šogad Latvijā uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši četri cilvēki
Latvijā šogad uz dzelzceļa izdzisušas četru cilvēku dzīvības, bet vēl deviņi cilvēki šogad uz dzelzceļa ir guvuši traumas, informē VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pārstāvji.
Vairums nelaimes gadījumu notikuši pašu cietušo vai bojāgājušo neuzmanības vai pārgalvības dēļ. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tuvumā, LDz ir sācis drošības kampaņu "Dzelzceļa spoki aizvien brīdina!".
LDz šogad turpina 2024. gadā sāktā animācijas seriāla "Dzelzceļa spoki brīdina!" veidošanu, šoreiz tā nosaukumam pievienojot vārdu "aizvien" - dzelzceļa spoki turpina brīdināt, jo nelaimes gadījumi dzelzceļa tuvumā joprojām notiek.
Animācijas seriāla otrās sezonas tapšanā iesaistījās bērni un jaunieši no visas Latvijas. Šogad pavasarī LDz rīkotajā radošajā konkursā tika saņemtas vairāk nekā 90 tēlu un scenāriju idejas, kas bija tapušas gan individuāli, gan klasēm, darbojoties kopā. Piecu uzvarējušo klašu radītie tēli un sižetu idejas pilnībā vai daļēji ir iekļautas jaunajās animācijas epizodēs, tādējādi skolēniem kļūstot par animācijas seriāla līdzautoriem.
Kampaņas laikā vietnē "www.dzirdiredzidzivo.lv" katru pirmdienu tiks publicēta jauna animācijas epizode. Otro sezonu veido pieci stāsti, un katra epizode pievērsīsies citai riskantai situācijai vai nedrošai uzvedībai dzelzceļa tuvumā, izceļot konkrētu drošības vēstījumu.
Pēc katras jaunās epizodes vietnē būs pieejams arī "Vērības tests", kurā skatītāji varēs pārbaudīt, cik uzmanīgi noskatījušies epizodi un vai pamanījuši tajā ietverto drošības vēstījumu.
Kampaņas laikā drošības vēstījumi būs redzami arī televīzijā un kino, sociālajos tīklos, kā arī kampaņas komunikācijā iesaistīs satura veidotājus. Tāpat pilsētvidē - Rīgas centrā, Matīsa ielas pieturā - būs apskatāms uz asfalta projicēts viens no jaunās sezonas "Dzelzceļa spokiem".
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LDz piebilst, ka, ņemot vērā materiāla stilistiku un satura specifiku, vecākiem ieteicams izvērtēt, vai sērijas ir piemērotas maziem bērniem. LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums.