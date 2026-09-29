Ķīnas vēstniecība glaunā pasākumā Rīgā pulcē vietējos “draugus”. Tam visam klāt arī Kremļa propagandas smārds
Iepriekšējā nedēļā Ķīnas Tautas Republikas vēstniecība Latvijā kārtējo reizi pulcēja savus “draugus”. Šoreiz – par godu Ķīnas un Latvijas diplomātisko attiecību 35. gadadienai.
Nesenais saviesīgais pasākums noticis viesnīcā “Avalon Hotel & Conferences”, 13. Janvāra ielā 19. Gaisotne esot bijusi “neformāla”. TV3 raidījums “Nekā personīga” noskaidroja, ka starp uzaicinātajiem viesiem nav trūcis arī politikā aktīvu cilvēku.
Ķīnas “skatījuma” bīdīšana Latvijā
Viena no tādiem – Ņina Linde. Viņa šobrīd vada tā saucamo Latvijas Ķīnas draudzības asociāciju (Latvian-Chinese Friendship organization - LCFA), kas aktīvi nodarbojas ar šīs austrumu lielvalsts kultūras popularizēšanu, sludināšanu Latvijā.
Viņa, tostarp, pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu. Linde mēģināja iekļūt 14. Saeimā un pirms tam Rīgas domē, taču šogad 15. Saeimas velēšanās viņa nekandidē.
“Nekā personīga” informē, ka LCFA Organizācijas iesniegtie gada pārskati liecina, ka pērn tās ieņēmumi bija vien 434 eiro, bet tēriņi – nesalīdzināmi lielāki, proti, vairāk nekā 13 000 eiro. Šī, starp citu, ir jau trešā neformālā šāda veida sanākšana viesnīcā šogad.
Linde un LCFA vēl šī gada jūnijā apmeklēja Ķīnas Tautas universitātes Čunjanas Finanšu institūtu (Chongyang Institute for Financial Studies – CIFS). Vizīte tostarp, kā ierasts, tika plaši atspoguļota CIFS tīmekļa vietnē un pārpublicēta vietējos, varai pakļautajos medijos šī gada 26. jūnijā.
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Šajā publikācijā atspoguļota Lindes tikšanās ar CIFS izpilddekānu Vangu Venu, kas notika 24. jūnijā. Norādīts, ka abi “apsprieda Ķīnas-Latvijas kultūras apmaiņu, kā arī iespējas paplašināt Ķīnas un Eiropas Savienības (ES) sadarbību gan akadēmiskā jomā, gan starp nevalstiskajām organizācijām.”
Tāpat Linde esot iepazīstinājusi klātesošos ar LCFA darbību, uzsverot sasniegumus apmaiņas organizēšanā, īstenotās jauniešu programmas utt. Viens no veidiem kā Linde plāno “attīstīt un veicināt eiropiešu izpratni par Ķīnu” ir caur LCFA izdoto žurnālu “China Times EU”.
CIFS pēc būtības ir 2013. gadā Ķīnas Tautas Universitātē dibināta domnīca, kurā ir ne tikai Ķīnas pētnieki, bet arī bijušie politiķi, baņķieri un pētnieki no vairāk nekā desmit pasaules valstīm. Viens no CIFS uzdevumiem ir sniegt ekspertīzi un rekomendācijas Ķīnas lēmumu pieņēmējiem un politikas plānotājiem – proti Ķīnas Komunistiskajai partijai un Ķīnas valdībai.
Ilgstoši sadarbojas ar Krievijas domnīcām
Publiski pieejama informācija liecina, ka CIFS jau ilgstoši ir cieša sadarbība ar Krievijas domnīcām. Šī sadarbība nav apstājusies arī pēc 2022. gada 24. februāra ir aktuāla arī šodien. CIFS regulāri organizē divpusējus dialogus ar Krievijas domnīcām un Krievijas Zinātņu akadēmiju (KZA).
Tāpat CIFS rīko augsta līmeņa forumus, kurus apmeklē arī Krievijas akadēmiķi un diplomāti. CIFS sagatavotie pārskati ietver arī tādus tematus kā Rietumu sankciju ietekme uz Krievijas ekonomiku, Ķīnas-Krievijas attiecību stiprināšana.
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Informācija par CIFS sadarbību ar KZA liecina arī par kopīgi sagatavotiem un publicētiem “pētījumiem” par “nepareizas vēstures interpretācijas apkarošanu”.
CIFS un KZA ir izdevuši grāmatas ar nosaukumiem “Pēdējais pasaules karš – karš, kuru ASV uzsāka un zaudēja” un “Jaunas ēras sākums Eirāzijā – Ķīnas un Krievijas domnīcu pētījums par abu valstu atkal apvienošanās veicinātājspēkiem” u.c.
Viens no aktuālajiem vēstures interpretācijas punktiem, protams, ir “Rietumvalstu centieni noniecināt PSRS lomu karā un uzvarā pār nacismu”.
Arī minētais Vangs Vens ar kuru Linde tikās, ir nudien interesants personāžs... Viņš CIFS nodarbojas ar Krievijas-Ķīnas attiecību jautājumiem.
2022. gadā viņš pētījis 21 pilsētu Krievijā, tostarp regulāri izceļojot uz Krieviju un lūdzot klātienes tikšanās ar Vladimiru Putinu un Sergeju Lavrovu. 2025. gadā Vens saņēma tā saucamo “Krievijas Brīvās ekonomiskās biedrības” jubilejas medaļu par īpašiem nopelniem Krievijas-Ķīnas akadēmiskās sadarbības veicināšanā. To visu papildina fakts, ka šis personāžs ir Maskavas Valsts universitātes viesprofesors un Valdaja Kluba biedrs.
Valdaja Klubā Vens regulāri gatavo publikācijas un piedalās tā forumos. Starp viņa sasniegumiem izcelta dalība Valdaja Kluba ikgadējā forumā 2024. gadā, kura laikā viņam bija iespēja publiski uzdot jautājumu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. To var noskatīties CIFS uzturētā “Youtube” kanālā, kurā pieejams fragments no Kremļa propagandas TV kanāla “Rossiya 1”:
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Tāpat Vangs Vens nav pakautrējies publicēties un sniegt intervijas tādiem Krievijas propagandas resursiem kā “RIA Novosti”, RT un “Sputnik”.
Vens savās publikācijās ir atkārtoti kritizējis Rietumu sankcijas pret Krieviju, vienlaikus norādot, ka Krieviju nav iespējams izolēt - tikai veicināt to lūkoties Austrumu virzienā.