"Māsas divi bērni ir bez vecākiem un bez uzturlīdzekļiem!" Nepālā pazudušās Agneses Fūrmanes brālis Andris aicina uz labdarības akciju. VIDEO
Nepālā pazudušās Agneses Fūrmanes brālis Andris Taranda aicinājis ikvienu piedalīties labdarības akcijā/ izolē kas veidota Nepālā bezvēsts pazudušo 33 Latvijas pilsoņu ģimeņu atbalstam.
Andris norāda, ka Kailašs ir kalns, ko apmeklē svētceļnieki no visas pasaules, un par to viņš pirmo reizi uzzinājis no savas māsas Agneses, kad viņa paziņoja, ka kopā ar vīru grasās doties svētceļojumā, lai apmeklētu šo kalnu. Tomēr 26. augustā, kad māsa, viņas vīrs un vairāk nekā 30 citi latvieši kalnu apmeklēja, notika jau zināmā katastrofa.
"Visi kontakti ar māsu un arī pārējiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas bija šajā grupā, lai dotos uz Kailaša kalnu, ir pazuduši un kontakti ar viņiem nav. Un par viņu turpmāko likteni mēs šobrīd neko nezinām," pauž Andris, norādot, ka viņiem Latvijā palika bērni, piederīgie un tuvinieki.
"Manai māsai palika divi bērni - Klaudija un Pauls, kuri šobrīd ir bez vecākiem un bez uzturlīdzekļiem... Un, protams, ir daudzi citi, kuri šobrīd nonākuši šādā grūtā situācijā, un kuriem nepieciešams atbalsts, lai nodrošinātu ikdienas vajadzības," pauž Andris.
Tādēļ viņš, Ieva Taranda un Māra Andersone-Freimame rīko akciju "Pāri kalniem – pie savējiem", lai sniegtu atbalstu Latvijā palikušo tuvinieku atbalstam. Labdarības akcijai jau pieteikušies vairāk nekā 30 mākslinieki, tai skaitā Ieva Taranda, Elita Patmalniece, Kristīne Luīze Avotiņa un Sabīne Līva. Šo mākslinieku darbi no 13. oktobra līdz 1. novembrim tiks izstādīti tirdzniecības centrā “Spice”, kur tos būs iespējams apskatīt klātienē.
Paralēli klātienes izstādei būs pieejams arī virtuāls izsoles katalogs, kurā ikviens interesents varēs apskatīt izsolei nodotos mākslas darbus un iesniegt savu cenas piedāvājumu. Visi izsolē iegūtie līdzekļi 100% apmērā tiks novirzīti Nepālā pazudušo cilvēku tuvinieku atbalstam. Labadrības akcijai pieteikušies 15 Nepālā pazudušo latviešu tuvinieki, kuriem nepieciešams atbalsts ikdienas vajadzībām.
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