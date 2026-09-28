Nepālā pazudušās Agneses tuvinieki rīko izsoli pazudušo latviešu ģimeņu atbalstam
13. oktobra tirdzniecības centrā “Spice” būs apskatāma labdarības izstāde/izsole "Pāri kalniem – pie savējiem", kas veidota Nepālā bezvēsts pazudušo Latvijas pilsoņu ģimeņu atbalstam.
Nu jau ir apritējis mēnesis, kopš Nepālā bez vēsts pazuduši 33 Latvijas iedzīvotāji. Šis ir mēnesis neziņas, gaidīšanas un cerības, ar kuru ik dienu dzīvo pazudušo cilvēku tuvinieki. Lai sniegtu praktisku atbalstu ģimenēm šajā smagajā laikā, tiek rīkota labdarības akcija “Pāri kalniem – pie savējiem”.
Tās ietvaros no 13. oktobra tirdzniecības centrā “Spice” būs apskatāma labdarības izstāde/zsole. Paralēli klātienes izstādei būs pieejams arī virtuāls izsoles katalogs, kurā ikviens interesents varēs apskatīt izsolei nodotos mākslas darbus un iesniegt savu cenas piedāvājumu.
Aicinājumam atbalstīt akciju atsaukušies vairāk nekā 30 mākslinieki, tostarp Ieva Taranda, Elita Patmalniece, Kristīne Luīze Avotiņa un Sabīne Līva. Visi izsolē iegūtie līdzekļi 100% tiks novirzīti Nepālā pazudušo cilvēku tuvinieku atbalstam. Akciju organizē Andris Taranda, Nepālā pazudušās Agneses Fūrmanes brālis, Ieva Taranda un Māra Andersone-Freimame.
Izstādes/izsoles noslēguma pasākums notiks 1. novembrī, kad tiks paziņots arī kopējais iegūto ziedojumu apjoms. “Pāri kalniem – pie savējiem” ir aicinājums būt līdzās, atbalstīt un palīdzēt cilvēkiem, kuri šobrīd gaida savus tuviniekus mājās.