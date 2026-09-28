BKUS medmāsai, kura sajauca medikamentus un nejauši nonāvēja bērnu, piemērots cietumsods
Rīgas pilsētas tiesa pirmdien piesprieda divarpus gadu cietumsodu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) medicīnas māsai Jeļenai Ugurenko, kura aizvadītā gada novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira.
Kā papildsods medmāsai noteikts četru gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Sieviete savu vainu atzina jau sākotnēji un pauda dziļu nožēlu par notikušo.
Tiesnesis Imants Dzenis skaidroja, ka, iepazīstoties ar aizstāvības norādīto judikatūru, tiesa secinājusi, ka kaitējuma kompensācijas noteikšana šajā procesā varētu būt pārsteidzīga, tādēļ cietušajiem atstājama iespēja kompensāciju piedzīt civilprocesa kārtībā.
Apsūdzētās pārstāve norādīja, ka aizstāvība izvērtēs iespēju spriedumu pārsūdzēt un lūgs sagatavot pilnu spriedumu. Viņa uzsvēra, ka juridiskie apsvērumi liecina par iespēju, ka apsūdzētajai kā sods tomēr nebūtu piemērojama reāla brīvības atņemšana. Lietas dalībnieki var lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu, un pēc tā saņemšanas spriedumu iespējams pārsūdzēt desmit darbdienu laikā.
Notikušaus bijis "liktenīga apstākļu sakritība"
Informācija tiesu kalendārā liecina, ka apsūdzētā ir Jeļena Ugurenko. Medmāsa atzīst savu vainu un nožēlo notikušo, iepriekš žurnālistiem sacīja apsūdzētās aizstāvis Aldis Liepiņš. Viņš norādīja, ka notikušais bijusi "liktenīga apstākļu sakritība" un liela nelaime. Viņš arī sacīja, ka neviens nekļūst par medmāsu ar nodomu pieļaut šādu traģēdiju.
Pēc advokāta teiktā, viņa kliente notikušo pārdzīvo katru dienu, ir atvainojusies cietušajiem, atzīst vainu un nožēlo izdarīto. Liepiņš arī informēja, ka sākta kaitējuma kompensācijas segšana, taču tās apmēru neatklāja.
Advokāts norādīja, ka lietā ir arī jautājumi par darba organizāciju un medikamentu uzglabāšanu. Viņaprāt, būtu vērtējams, vai bīstamos medikamentus nevajadzētu uzglabāt atsevišķi no citiem preparātiem, lai mazinātu līdzīgu kļūdu risku nākotnē.
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Pirmās tiesas sēdes sākumā procesa dalībnieki lūdza lietu turpmāk skatīt slēgtās sēdēs. Uzklausot lietas dalībnieku viedokļus, tiesa lēma lūgumu apmierināt, nosakot, ka lietu turpmāk izskatīs aiz slēgtām durvīm, bet lēmumu paziņos atklātā tiesas sēdē.
Sajauktais marķējums
Jau ziņots, ka medmāsa apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei. Prokuratūra norāda, ka apsūdzētā, būdama ārstniecības persona, pagājušā gada novembra beigās savas maiņas laikā veica ārsta nozīmētā nātrija bikarbonāta šķīduma sagatavošanu ievadīšanai pacientei nākamajā dienā. Kā teikts apsūdzībā, nolaidīgi pildot savus profesionālos pienākumus, medmāsa nepārliecinājās par pareizu medikamentu sagatavošanu - gatavojot infūzijas maisu, nātrija bikarbonāta šķīduma vietā viņa sagatavoja kālija hlorīda šķīdumu, bet uzlika marķējumu ar uzrakstu "Nātrija bikarbonāts".
Nākamās dienas rītā pacientei tika sākta nepareizi sagatavotā šķīduma ievade. Neilgi pēc tam viņai parādījās sūdzības par galvas reiboņiem un problēmām ar elpošanu. Neskatoties uz veiktajiem reanimācijas pasākumiem, pacientes dzīvību neizdevās glābt. Kāliju saturošā šķīduma ievades dēļ bērnam notika neatgriezeniska sirds apstāšanās un iestājās cietušās nāve.
Patlaban apsūdzētajai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā arī kā papildu drošības līdzeklis - nodarbošanās aizliegums. Pēc gadījuma, kad medikamentu sajaukšanas dēļ BKUS gāja bojā bērns, veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) uzdeva veikt vairākas izmeklēšanas un pārbaudes gan šajā, gan citās slimnīcās.