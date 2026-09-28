Bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers norāda, ka, Latvijai kopumā nav vajadzīgs "sprādziens", bet turpināta attīstība.
Politika
Šodien 09:08
Zatlers: daži politiķi piedāvā reformas tikai reformu pēc
Šogad politiskās partijas priekšvēlēšanu cīņās vairāk runā par visādiem sīkumiem, nevis par "lielo bildi" un "lielajām idejām", LTV "Rīta panorāmai" pauda bijušais prezidents Valdis Zatlers.
Tāpat viņš norādīja, ka kopumā partiju vēlēšanu sacensībā esot par maz kaislību un viss notiekot remdeni, līdz ar to pilsoņi var būt nepietiekami motivēti ierasties balsot. Bijušais īpaši aicināja pilsoņus lēmumu, par ko balsot, pieņemt pašiem, nevis prasīt mākslīgajam intelektam, jo šādi viņi noteikti tikšot piešmaukti.
Zatlera skatījumā, Latvijai kopumā nav vajadzīgs "sprādziens", bet turpināta attīstība. Šādos apstākļos viņam radusies sajūta, ka daži politiķi piedāvā reformas tikai reformu pēc, lai būtu iespēja vēlētājiem it kā piedāvāt kaut ko jaunu.
Jaunās Andra Kulberga (AS) valdības darbā Zatlers nesaskata lielas izmaiņas un uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējo valdību.