Rucavas pagastā bez vēsts pazudis 25 gadus vecais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš
Foto: Valsts policija
Iespējams, Mārtiņš atrodas Liepājā, stacijas rajonā.
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Rucavas pagastā bez vēsts pazudis 25 gadus vecais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš

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Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2011. gadā dzimušo Mārtiņu Klāvu Kāpostiņu, kurš šī gada 25. septembrī izgāja no adreses Rucavas pagastā, un līdz šim brīdim nav atgriezies.

Rucavas pagastā bez vēsts pazudis 25 gadus vecais ...

Iespējams, jaunais vīrietis atrodas Liepājā, stacijas rajonā. Pazīmes: augums ap 180 cm, vidējas miesas būves, tumši mati, uz zoda dzimumzīme. Bija ģērbies pelēkā virsjakā, melnā cepurē un, iespējams, pelēkās biksēs. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Foto: Valsts policija
Iespējams, Mārtiņš atrodas Liepājā, stacijas rajonā.
Iespējams, Mārtiņš atrodas Liepājā, stacijas rajonā.

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