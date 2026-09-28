Iespējams, Mārtiņš atrodas Liepājā, stacijas rajonā.
112
Šodien 07:26
Rucavas pagastā bez vēsts pazudis 25 gadus vecais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2011. gadā dzimušo Mārtiņu Klāvu Kāpostiņu, kurš šī gada 25. septembrī izgāja no adreses Rucavas pagastā, un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Iespējams, jaunais vīrietis atrodas Liepājā, stacijas rajonā. Pazīmes: augums ap 180 cm, vidējas miesas būves, tumši mati, uz zoda dzimumzīme. Bija ģērbies pelēkā virsjakā, melnā cepurē un, iespējams, pelēkās biksēs. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Iespējams, Mārtiņš atrodas Liepājā, stacijas rajonā.