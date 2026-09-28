Bezvēsts pazudušais Mārtiņš ir atrasts sveiks un vesels.
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Šodien 07:26
Papildināts:Šodien 12:14
Atrasts Rucavas pagastā bezvēsts pazudušais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš
Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudušais 2011. gadā dzimušais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš ir atrasts sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka 2011. gadā dzimušais vīrietis 25. septembrī izgāja no adreses Rucavas pagastā, un līdz šim brīdim nebija atgriezies. Tika ziņots, ka viņš, iespējams, atrodas Liepājā, stacijas rajonā. Pazīmes: augums ap 180 cm, vidējas miesas būves, tumši mati, uz zoda dzimumzīme. Pazušanas brīdī bija ģērbies pelēkā virsjakā, melnā cepurē un, iespējams, pelēkās biksēs.
PAPILDINĀTS 28. septembrī pulksten 11.55— Valsts policija (@Valsts_policija) September 28, 2026
Bezvēsts prombūtnē bijušais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš ir veiksmīgi atrasts!
🤝🏼Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju! https://t.co/xnNOtclC8o