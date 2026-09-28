Atrasts Rucavas pagastā bezvēsts pazudušais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš
Foto: Lita Millere/LETA
Bezvēsts pazudušais Mārtiņš ir atrasts sveiks un vesels.
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Papildināts:Šodien 12:14

Atrasts Rucavas pagastā bezvēsts pazudušais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš

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Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudušais 2011. gadā dzimušais Mārtiņš Klāvs Kāpostiņš ir atrasts sveiks un vesels.

Atrasts Rucavas pagastā bezvēsts pazudušais Mārtiņ...

Jau ziņots, ka 2011. gadā dzimušais vīrietis 25. septembrī izgāja no adreses Rucavas pagastā, un līdz šim brīdim nebija atgriezies. Tika ziņots, ka viņš, iespējams, atrodas Liepājā, stacijas rajonā. Pazīmes: augums ap 180 cm, vidējas miesas būves, tumši mati, uz zoda dzimumzīme. Pazušanas brīdī bija ģērbies pelēkā virsjakā, melnā cepurē un, iespējams, pelēkās biksēs. 

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