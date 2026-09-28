Miglai izklīstot, diena būs saulaina un rudenīgi silta
Pirmdiena Latvijā būs lielākoties saulaina un rudenīgi silta, vēsta sinoptiķi.
Diena aizritēs bez nokrišņiem un ar lēnu dienvidu, dienvidaustrumu vēju. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+20 grādiem. Rīgā nedēļas pirmā diena būs sausa un pārsvarā saulaina, pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, gaiss iesils līdz +18, +19 grādiem. Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1030-1034 hektopaskāliem jūras līmenī.
Jāpiemin, ka naktī uz pirmdienu daudzviet Latvijā bija bieza migla - Dagdā redzamība bija samazinājusies līdz 10 metriem, bet Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Rēzeknes un Zīlānu novērojumu stacijā bija 150-340 metri.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +15,3 grādiem Zosēnos līdz +18,3 grādiem Dobelē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 27. septembrī bija +37 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -4 grādi kalnos Bulgārijā.