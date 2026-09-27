No glezniecības līdz Holivudai - Anšlava Eglīša 120. jubilejā atklās viņa neparasto dzīvesstāstu
14. oktobrī kultūras centrā “Siguldas devons” no plkst. 10.00 līdz 16.30 norisināsies Anšlavam Eglītim 120. jubilejā veltīta personīgo stāstu konference “ANŠLAVS UN ES. Starp vārdu, otu, skatuvi un ekrānu” un tiks atklāta izstāde “Anšlavam Eglītim 120”.
Ir rakstnieki, kurus lasa. Un ir tādi, ar kuriem izveidojas attiecības. Anšlavs Eglītis pieder pie otrajiem. Katram ir savs Anšlavs. Vienam viņš ir maestro, citam līgavu mednieks, vēl kādam – bezkaunīgais vecis. Ironisks dendijs, smalks vērotājs un cilvēku vājību pazinējs. Turklāt ne tikai rakstnieks, bet arī gleznotājs, dramaturgs, scenārists, režisors un žurnālists, kurš ticies ar Arnoldu Švarcenegeru, Tomu Krūzu un citām Holivudas zvaigznēm. Katrs runātājs atklās savu stāstu par Anšlavu, pievēršoties viņa daudzpusīgajai darbībai literatūrā, mākslā, teātrī un kino. Šajā viņam veltītajā dienā mums būs iespēja ne tikai atskatīties uz Anšlava Eglīša nozīmi Latvijas kultūrā, bet arī satikt Anšlavu no jauna, caur dalībnieku stāstiem atklājot vēl neiepazītas šķautnes gan viņa personībā, gan citam citā.
Paralēli konferencei kultūras centrā “Siguldas DEVONS” būs skatāma izstāde “Anšlavam Eglītim 120”, kas aicinās iepazīt Anšlavu Eglīti ārpus ierastā rakstnieka tēla. Izstādē būs apkopotas dažādas liecības no trim nozīmīgiem viņa dzīves posmiem – vasarām Inciemā, glezniecības laika un trimdas gadiem Holivudā. Lai arī Anšlavu Eglīti visbiežāk pazīstam kā rakstnieku, viņa personība un radošais mantojums ir daudz plašāks. Izstāde ļaus atklāt mazāk zināmas viņa dzīves un darbības šķautnes, kas paplašina priekšstatu par vienu no spilgtākajām mūsu kultūras personībām.
Izstāde tiks atklāta 14. oktobrī plkst. 10.00 un būs apskatāma līdz 14. novembrim. Izstādes kuratores ir Bārbala Gulbe un Ilze Ceļmillere, scenogrāfe – Margarita Budze, tekstu autore – Anete Konste.
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Dalība konferencē paredzēta tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Pieteikšanās anketa pieejama ŠEIT.