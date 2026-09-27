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VIDEO: Piņķos notikusi divu auto sadursme

Ziņu nodaļa

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Svētdien Piņķos, Priedaines ielā, notikusi divu automašīnu sadursme. Tās rezultātā viena no automašīnām nobraukusi no ceļa.

VIDEO: Piņķos notikusi divu auto sadursme...

Sociālajos tīklos publicētajā video redzamas avārijas sekas. Viens no spēkratiem pēc sadursmes nobraucis no ceļa. Notikuma vietā ieradušies arī operatīvie dienesti. Pagaidām nav ziņots par cietušajiem. 

Kā norāda video publicētājs, sadursmē bijušas iesaistītas automašīnas “Tesla” un BMW. Pēc aculiecinieka stāstītā, negadījums noticis brīdī, kad “Tesla” veicis pagriezienu, bet BMW vadītājs mēģinājis to apdzīt. Pēc sadursmes BMW nobraucis no brauktuves.

Informācija par to, vai negadījumā ir cietušie, kā arī precīzi avārijas apstākļi pagaidām nav zināmi.

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PiņķiMārupes novadsBMWTeslaLatvija

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