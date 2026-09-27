Pēc lietainajām dienām Latviju gaida patīkamas pārmaiņas laikapstākļos
Pēc lietainām un mākoņainām dienām Latvijā gaidāma patīkama laikapstākļu maiņa, liecina prognozes.
Aizvadītās nedēļas vidū sākās astronomiskais rudens un kopš sestdienas Latvijā nakts ir garāka par dienu. Rudens noskaņas iezīmējās arī šīs nedēļas laika apstākļos – aktīvas ciklonu darbības rezultātā dienas bija mākoņainas un lietainas, arī naktis kļuva dzestrākas – zemākā gaisa temperatūra novērota Madonas novērojumu stacijā, kur naktī uz 22. septembri rīta stundās gaiss atdzisa līdz +3°.
Jaunnedēļ laika apstākļus ietekmēs anticiklons – paaugstināsies atmosfēras spiediens, līdz ar to mākoņi izklīdīs, un biežāk varēs manīt saules starus, arī laiks būs pārsvarā sauss.
Pirmdiena būs saulaina, palaikam debesis aizklās arī mākoņi un nokrišņi nav gaidāmi. Otrdien un trešdien mākoņu būs vairāk, vietām būs manāmi arī atsevišķi lietus mākoņi, kas atnesīs nelielu lietu. Pūšot lēnam vējam, naktīs un rītos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Naktīs teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz +6…+11°, taču temperatūras svārstības ietekmēs mākoņu daudzums – naktī uz pirmdienu, debesīm vairāk skaidrojoties, austrumu rajonos gaiss atdzisīs līdz pat +3…+6°, savukārt naktī uz trešdienu zem mākoņu segas minimālā gaisa temperatūra būs +11…+15°. Dienās gaiss iesils līdz +14…+19°.
Oktobra sākumā laika apstākļi saglabāsies mierīgi – pūtīs lēns vējš, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Dienās termometra stabiņš vēl pakāpsies dažus grādus virs +15° atzīmes, taču rudens turpināšanās liks par sevi manīt, temperatūrai pakāpeniski pazeminoties un naktīm kļūstot arvien vēsākām.