Pirmdiena būs saulaina un sausa.
Sabiedrība
Šodien 14:55
Pirmdien gaidāms saulains un sauss laiks, gaiss iesils līdz +19 grādiem
Pirmdiena būs saulaina un sausa, tomēr palaikam debesis aizklās mākoņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz pirmdienu debesis būs daļēji mākoņainas, un nokrišņi nav gaidāmi, bet daudzviet sabiezēs migla. Vējš pūtīs lēni, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6…+11 grādiem, austrumu rajonos līdz +3...+6 grādiem.
Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies, un iespējams izveidosies migla, dūmaka. Nokrišņi nav gaidāmi, un vējš saglabāsies lēns. Gaiss atdzisīs līdz +8…+10 grādiem.
Dienā laiks būs saulains un sauss, bet palaikam debesis aizklās mākoņi. Rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16…+19 grādiem.
Arī Rīgā palaikam uzspīdēs saule, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +17…+18 grādiem.