“Tā izskatās veiksme!” Jūrmalas pludmalē atrasts iespaidīgs dzintars
Iespaidīgs atradums Jūrmalas pludmalē izraisījis sajūsmu sociālajos tīklos – kāda sieviete publicējusi fotogrāfijas ar neparasti lielu dzintara gabalu, kas, pēc viņas teiktā, sver veselus 369 gramus.
“Šodienas guvums Jūrmalas pludmalē – milzīgs dzintars, 369 g,” sociālajā vietnē "Threads" pie publicētajiem attēliem raksta Inese.
Fotogrāfijās redzams iespaidīga izmēra dzeltenīgi brūns dzintara gabals, kas aizņem teju visu plaukstu. Tā izmērs ātri vien piesaistījis arī citu sociālo tīklu lietotāju uzmanību.
“Tā izskatās veiksme,” raksta kāda komentētāja. “Pasakaini!” priecājas cita. Vēl kāds uz atradumu reaģējis ar lakonisku: “Jopcik!”, savukārt cits jokojot iesaka: “Izurb caurumu un karini kaklā.” “Šis jau ir muzejā dodams!” sajūsminājās vēl kāds, bet cits atradumu īsi raksturoja ar vārdiem: “Big money.”
Dažiem atraduma izmērs šķitis tik neticams, ka radušās pat aizdomas par joku. “Nav taču 1. aprīlis!” raksta kāda sociālā tīkla lietotāja.
Vienlaikus diskusijā parādījās arī piesardzīgāki komentāri. Kāda lietotāja atzina, ka viņai esot bail pludmalē lasīt dzintaram līdzīgus gabalus, jo dzirdēti gadījumi, kad tie izrādījušies fosfors, kas var pēkšņi uzliesmot. “Rīt dod ziņu, lai mēs zinām, ka neesi aizdegusies un tas tiešām ir milzīgs dzintars!” viņa pajokoja. Cits komentētājs gan norādīja, ka, viņaprāt, fosfora gadījumā veidojums jau rokā būtu sācis reaģēt, un piebilda, ka viņa paša lielākais līdz šim atrastais dzintara gabals svēris 65 gramus.
Komentāros ātri vien sākās arī minējumi par atraduma iespējamo vērtību. Kāds lietotājs sprieda, ka šāds izmērs un krāsa tirgū esot pieprasīti un par gabalu varētu saņemt pat līdz 1200 eiro. Cits bija vēl optimistiskāks, rakstot, ka atkarībā no kvalitātes cena varot sākties no 20 eiro par gramu.
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Tik liels dzintara gabals Latvijas piekrastē noteikti nav ikdienišķs atradums. Baltijas jūras piekrastē dzintaru biežāk iespējams uziet pēc stiprāka vēja un viļņošanās, kad jūra krastā izskalo dažādus materiālus, taču parasti atrastie gabali ir krietni mazāki.