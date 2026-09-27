VIDEO: ar motociklu rūkoņu pēdējā ceļā - draugi godinājuši pāragri mūžībā aizgājušo Gustavu Grunti
Ar emocionālu kopīgu braucienu motokluba “Rēgi MC” biedri un draugi godinājuši pāragri mūžībā aizgājušo Gustavu Grunti, kurš nomira vien 24 gadu vecumā.
Sociālajos tīklos publicēts video, kurā redzama motociklistu kolonna, kas dodas kopīgā braucienā, pieminot savu draugu un kluba biedru. “Rēgi MC Gustavu pavadot… RIP. Visdziļākā līdzjūtība… mums visiem sāp… Gustav… ah… cik daudz palika nepateikts…” pie video raksta Gints Ločmelis.
Par viņa nāvi iepriekš paziņoja motoklubs “Rēgi MC”. “Dziļās sērās paziņojam, ka mūsu kluba biedrs Gustavs ir aizgājis no šīs saules. Palika nepabeigts stāsts, neizbraukti ceļi, sapņi. Rēgi MC vārdā mūsu visdziļākā līdzjūtība ģimenei, tuviniekiem, draugiem,” teikts kluba paziņojumā.
Atvadīšanās no Gustava notika sestdien, 26. septembrī, Rīgas Krematorijas lielajā zālē Varoņu ielā 3A.
Ogres pusē Gustavu daudzi pazina ne vien kā aizrautīgu motobraucēju, bet arī kā talantīgu un mērķtiecīgu jauno uzņēmēju. Viņš bija izveidojis un vadīja autoservisu “GG Workshop”. Gustavs bija arī aktīvs sportists – viņš bija Ogres motokluba “Rēgi MC” biedrs un spēlēja hokeju, Entuziastu Hokeja līgā pārstāvot komandu “Ogres Ledus Brāļi II”.