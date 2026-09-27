Daugavpils dome pārsūdz spriedumu, ar kuru Pilsētplānošanas departamenta vadītājas atlaišana atzīta par nelikumīgu
Daugavpils dome nav apmierināta ar Rīgas pilsētas tiesas lēmumu atzīt par nelikumīgu nu jau likvidētā Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas Santas Pupiņas atlaišanu.
Dome iesniegusi apelācijas sūdzību, prasot Rīgas apgabaltiesai noraidīt Pupiņas prasību pret Daugavpils pašvaldību par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar tiesas spriedumu un atlīdzības par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu.
Tāpat pašvaldība lūdz piedzīt no Pupiņas visus tiesāšanās izdevumus Civilprocesa likumā noteiktajā apmērā.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa atzina par spēkā neesošu Daugavpils pašvaldības rīkojumu par nu jau likvidētā Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas Pupiņas atlaišanu.
Saskaņā ar spriedumu tiesa atjaunoja Pupiņas un pašvaldības darba tiesiskās attiecības un pēc viņas lūguma tās izbeidza ar tiesas spriedumu, piedzenot no pašvaldības 13 012,65 eiro par darba piespiedu kavējumu un 2051,68 eiro ar lietas vešanu saistīto izdevumu.
Pupiņas ieskatā būtiskākais neesot summa, bet tiesas secinājumi - pašvaldība nebija ievērojusi Darba likuma 108. pantā noteikto darbinieku izvērtēšanas pienākumu un nebija pierādījusi reorganizācijas neatliekamību.
Tiesa noraidījusi Pupiņas prasījumu par 3000 eiro morālā kaitējuma atlīdzību, taču, kā norāda Pupiņa, tas nenozīmējot, ka tiesa būtu atzinusi viņas aprakstītos notikumus par izdomātiem. Kā skaidro Pupiņa, tiesa atzina, ka lietā esošie pierādījumi apliecina saspīlējumu darba attiecībās, tomēr ar tiem nepietika, lai pierādītu Darba likuma izpratnē aizliegtu nelabvēlīgu seku radīšanu un nepieciešamo cēloņsakarību.
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Saskaņā ar domes lēmumu Daugavpils pašvaldībā likvidēts Pilsētplānošanas un būvniecības departaments. Domē skaidroja, ka pašvaldība turpina strukturālās reformas ar mērķi centralizēt administratīvos procesus un nodrošināt maksimālu izdevumu efektivitāti. Īpaši svarīgi tas esot iedzīvotāju skaita samazinājuma kontekstā.
Pupiņa iesniedza pieteikumu tiesā, apstrīdot savu atlaišanu. Viņa stāstīja, ka Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta likvidēšanas gaitā viņas amats bijis vienīgais, kas ir samazināts, nepiedāvājot līdzvērtīgu darbu. Speciālistei piedāvāts jurista darba uz laiku, lai gan Pupiņai esot atbilstoša izglītība un vairāku desmitu gadu pieredze, lai, piemēram, vadītu būvvaldi.
Tāpat ziņots, ka Daugavpils pašvaldības vadībai bija aizdomas par vairāku desmitu nepamatotu vides reklāmu atļauju izsniegšanu Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas Pupiņas vīra uzņēmumiem, par ko tika veikts audits.
Pašvaldības vadība pēc audita aicināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vērtēt iespējamos pārkāpumus un interešu konflikta pazīmes nu jau likvidētajā departamentā.