Aicina neapmeklēt Ventspils pilsētas pludmali.
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Šodien 12:11
Ventspils pilsētas pludmalē izskalots naftas piesārņojums
Ventspils pilsētas pludmalē visā tās garumā krastā izskalots naftas piesārņojums, svētdien paziņojusi Ventspils Komunālā pārvalde.
Pašvaldības iestāde aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus būt uzmanīgiem un līdz piesārņojuma novēršanai nestaigāt pa pludmali.
Publiskotajos attēlos redzams, ka smiltīs starp oļiem un izskalotajiem jūras sanesumiem vietām atrodas daudzi tumši piesārņojuma gabaliņi.
Plašāka informācija par piesārņojuma izcelsmi un tā savākšanas darbiem pagaidām nav sniegta.