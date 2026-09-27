Ventspils pilsētas pludmalē izskalots naftas piesārņojums
Foto: Ventspils komunālā pārvalde
Aicina neapmeklēt Ventspils pilsētas pludmali.
Novadu ziņas

Ventspils pilsētas pludmalē izskalots naftas piesārņojums

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Ventspils pilsētas pludmalē visā tās garumā krastā izskalots naftas piesārņojums, svētdien paziņojusi Ventspils Komunālā pārvalde.

Ventspils pilsētas pludmalē izskalots naftas piesā...

Pašvaldības iestāde aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus būt uzmanīgiem un līdz piesārņojuma novēršanai nestaigāt pa pludmali.

Publiskotajos attēlos redzams, ka smiltīs starp oļiem un izskalotajiem jūras sanesumiem vietām atrodas daudzi tumši piesārņojuma gabaliņi.

Plašāka informācija par piesārņojuma izcelsmi un tā savākšanas darbiem pagaidām nav sniegta.
 

Tēmas

Ventspils

Citi šobrīd lasa