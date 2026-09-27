Krimināllikumu grib padarīt stingrāku: par nelikumīgu cilvēku pārvadāšanu varētu atņemt auto.
Sabiedrība
Šodien 11:27
Par nelegālu migrantu pārvadāšanu pāri robežai rosina konfiscēt transportlīdzekli
"Jaunās vienotības" Saeimas deputāti Andrejs Judins, Agnese Krasta un Inese Kalniņa iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā, rosinot par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai paredzēt iespēju konfiscēt transportlīdzekli.
Patlaban Krimināllikums paredz iespēju konfiscēt vainīgajam piederošu transportlīdzekli, ja izdarīts noziedzīgs nodarījums pret satiksmes drošību. Deputāti rosina to paredzēt arī par personas nelikumīgu pārvietošani pāri valsts robežai vai personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā.
Tāpat deputāti rosina par personas nelikumīga pārvietošanu pāri valsts robežai sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Patlaban par to pienākas brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai probācijas uzraudzība, vai naudas sods.
Priekšlikumi iesniegti Saeimas Juridiskajai komisijai likumprojekta otrajam lasījumam.