Aizliegums Latvijā stājies spēkā, bet krievu grāmatas nekur nepazudīs? Internetā spriež, kā tās dabūs tāpat
Kopš 1. septembra Latvijā vairs nedrīkst importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus. Taču jaunais ierobežojums izraisījis aktīvu diskusiju internetā, kur cilvēki norāda – tas nebūt nenozīmē, ka krievu valodā izdotas grāmatas Latvijā vairs nebūs iespējams iegūt vai lasīt.
Valdības apstiprinātais aizliegums attiecas ne tikai uz precēm, kas Latvijā tiek ievestas tieši no Krievijas un Baltkrievijas, bet arī uz šo valstu izcelsmes precēm, kas tiek ievestas no citām trešajām valstīm. Ierobežojums attiecas uz iespiestām grāmatām, laikrakstiem un citiem poligrāfijas izstrādājumiem, kā arī virkni citu preču.
Tomēr tas nav aizliegums krievu valodai vai krievu valodā sarakstītai literatūrai. Tieši šo niansi aktīvi uzsver arī platformas “Reddit” lietotāji. “Importēt aizliedz, nevis drukāt, lasīt vai pārdot,” raksta viens no diskusijas dalībniekiem.
Arī cits komentētājs īsi norāda – Latvijā krievu valodā grāmatas joprojām iespējams drukāt.
Tas nozīmē, ka ierobežojums pats par sevi neaizliedz Latvijas izdevējiem izdot grāmatas krievu valodā, kā arī neattiecas uz citās valstīs ražotiem izdevumiem tikai tāpēc, ka tie sarakstīti krieviski. Izšķiroša ir preces izcelsme, nevis valoda. Oficiāli noteikumu mērķis ir mazināt Krievijas un Baltkrievijas ienākumus no eksporta un ierobežot propagandas materiālu nonākšanu Latvijā.
Diskusijā gan izskan arī pieņēmumi, ka tirgotāji varētu mēģināt meklēt apkārtceļus. Kāds lietotājs ironizē, ka, ja preci nevarēs importēt tieši, to varētu mēģināt vest ar starpnieku palīdzību, piesaucot pat iespējamu grāmatu importa pieaugumu no Kirgizstānas.
Tomēr šāds starpnieks pats par sevi aizliegumu neapietu – noteikumi īpaši paredz, ka arī no trešajām valstīm nedrīkst importēt grāmatas, kuru izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Cita situācija būtu ar krievu valodas grāmatām, kas izdotas un ražotas citās valstīs. Tāpat lasītājiem paliek jau Latvijā esošās grāmatas, lietoto grāmatu tirgus un bibliotēku krājumi. Arī kāds “Reddit” lietotājs diskusijas beigās atgādina: “Katrā bibliotēkā joprojām var dabūt grāmatas krieviski.”
Daļa diskusijas dalībnieku tādēļ apšauba, cik būtiski jaunais aizliegums vispār ietekmēs krievu valodā lasošos. Citi savukārt norāda, ka tā galvenais mērķis nemaz nav liegt cilvēkiem lasīt, bet gan pārtraukt naudas plūsmu Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem. “Neviens nemēģina aizliegt lasīt krievu grāmatas. Tiešos importus aizliedz no konkrētām valstīm,” rezumē diskusijas autors.
Importa aizliegums stājās spēkā 1. septembrī un pašlaik paredzēts līdz 2027. gada 30. jūnijam. Valdība iepriekš norādījusi, ka ierobežojumu efektivitāti paredzēts regulāri izvērtēt.