Pasažieru ievērībai: no oktobra izmaiņas autobusos Limbažu, Siguldas un Saulkrastu apkārtnē
Reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā "Limbaži, Sigulda" no šā gada 1. oktobra būs izmaiņas, informēja Autotransporta direkcijā (ATD).
Izmaiņas veiktas, ņemot vērā pasažieru un Limbažu novada pašvaldības ierosinājumus.
ATD informē, ka Limbažu un Siguldas apkārtnē maršrutā Arodvidusskola-Limbaži-Ozolaine no oktobra ieviesīs vienotu vasaras un ziemas kustības grafiku, autobusi turpmāk pieturēs pieturā "Sporta iela", autobusi turpmāk neiebrauks Limbažu autoostā, bet pasažieru apmaiņu veiks pieturā "Limbaži" Stacijas ielā, vasaras sezonā brīvdienās nodrošinās papildu reisus, kā arī precizēs maršrutu kustību Limbažos.
Savukārt maršrutā Sigulda-Kaķīškalns-Institūts-Sigulda no oktobra autobusi kursēs pa Pulkveža Brieža un Gāles ielu un pievienos pieturas "Šokolāde", "Gaismas iela", "Depo stadions", "Varpas iela" un "Institūta iela".
Maršrutā Sigulda-Nurmiži no oktobra pievienos pieturas "Vecdreļļi", "Kārkli", "Dūči" un "Druviņas", bet maršrutā Limbaži-Lēdurga-Sigulda vienkāršos kustību pie pieturas "Vanagi", novēršot atkārtotu iebraukšanu tajā, kā arī vienam reisam no Siguldas atiešanas laiku pārcels piecas minūtes vēlāk.
Savukārt Saulkrastu apkārtnē maršrutā Saulkrasti-Skulte-Lejasozoli no oktobra divus agros rīta reisus, kuri kursē darba dienās un sestdienās mācību gada periodā, aizstās ar jauniem reisiem ērtākos laikos. Maršrutā Saulkrasti-Skulte-Mandegas pievienos pieturas "A. Kalniņa iela", "Glābšanas stacija", "Jaunsaules" un "Robežu iela", bet maršrutā Saulkrastu stacija-Zvejniekciems esošos pusdienlaika reisus aizstās ar vēlākiem reisiem darba dienās.
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Tikmēr Rīgas un Siguldas virzienā no oktobra maršrutā Rīga-Ropaži-Allaži-Sigulda pieturas "Dreiliņu veikals" vietā autobusi apstāsies pieturā "Dreiliņu rotācijas aplis". Savukārt Valmieras virzienā no oktobra maršrutos Valmiera-Limbaži, Cēsis-Valmiera-Ainaži un Valmiera-Saulkrasti Valmierā paplašinās apkalpoto pieturu skaitu, iekļaujot tādas pieturas kā "Kino", "Skolas iela", "Ausekļa iela", "Brenguļu iela", "Mālu iela" un "Sprīdītis".
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.