“Kā lai ar šādu algu vispār veido ģimeni?” Sociālajos tīklos strīdas, kā Latvijā atļauties ģimenei piemērotu mājokli
Plašas diskusijas platformā “Reddit” izraisījis kāda Latvijas iedzīvotāja jautājums par to, kā ar divām salīdzinoši ierastām Rīgas algām nodrošināt ģimenei pietiekami plašu mājokli, ja četru istabu dzīvokļi jaunajos vai renovētajos projektos maksā ap 180 000 eiro.
Diskusijas autors iztēlojas situāciju, kurā pāris nākotnē vēlas vismaz divus bērnus. Viņa ieskatā tas nozīmētu nepieciešamību pēc vismaz četru istabu mājokļa — vienas guļamistabas vecākiem, pa istabai katram bērnam un viesistabas. Taču, apskatot piedāvājumus internetā, secināts, ka četru istabu dzīvoklis jaunā vai renovētā projektā var maksāt vismaz 180 000 eiro.
“Varētu krāt pirmajai iemaksai, bet tad ikmēneša maksājums būs ļoti milzīgs un sevi pakļauj ievērojamam riskam ar EURIBOR likmju svārstībām,” raksta diskusijas autors. Viņš piebilst, ka pats nepelna milzīgas summas — ienākumi būtu aptuveni 1000–1200 eiro “uz rokas”, un līdzīgi pelnītu arī partneris.
Komentāros viens no biežākajiem ieteikumiem ir nesteigties uzreiz iegādāties četru istabu dzīvokli. Vairāki cilvēki norāda, ka maziem bērniem vismaz sākumā nav nepieciešamas atsevišķas istabas. “Pagaidām pirkt trīsistabnieku un bērnus likt kopā līdz brīdim, kad katram sāks prasīties sava istaba,” iesaka kāds komentētājs, piebilstot, ka līdz tam laikam varētu būt auguši arī vecāku ienākumi.
Cits diskusijas dalībnieks, kurš dzīvo privātmājā un audzina trīs gadus vecu bērnu, stāsta, ka bērna istaba ģimenē pagaidām gandrīz nemaz netiek izmantota. Viņaprāt, daudz svarīgāk ir mājokli iegādāties tad, kad finansiāli tas ir iespējams, nevis jau sākumā censties paredzēt visas ģimenes vajadzības pēc desmit gadiem.
Līdzīgu pieredzi apraksta arī kāda ģimene ar diviem bērniem, kura pašlaik dzīvo trīsistabu dzīvoklī padomju laika mājā. Abi bērni pagaidām dala vienu istabu, bet vecāki cenšas ātrāk atmaksāt hipotekāro kredītu. Vēlāk, bērniem paaugoties, ģimene plāno esošo dzīvokli pārdot un iegādāties lielāku mājokli vai māju.
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Diskusijā gan izraisījās arī strīds par to, vai hipotekāro kredītu vispār ir vērts atmaksāt ātrāk. Daļa komentētāju uzskata, ka brīvos līdzekļus izdevīgāk būtu investēt, savukārt citi norāda, ka ātrāka kredīta dzēšana sniedz lielāku finansiālās drošības sajūtu.
Vairāki cilvēki arī apšauba pieņēmumu, ka laimīgai ģimenei obligāti nepieciešams jauns projekts un katram bērnam sava istaba. “Ja mērķis ir laimīga ģimene, nevis "ponti", tad dzīvokli var paņemt arī padomju laiku mājā,” raksta kāds komentētājs.
Savukārt vēl citi iesaka vispār neskatīties uz mājokļiem Rīgā, bet izvēlēties lētāku īpašumu ārpus galvaspilsētas un izmantot pieejamos valsts atbalsta instrumentus.
Diskusijā netrūkst arī daudz asāku viedokļu. Kāds komentētājs norāda, ka ar 1000–1200 eiro neto algu būtu jākoncentrējas uz ienākumu palielināšanu, nevis uz 180 000 eiro vērtu mājokli. Viņa ieskatā saprātīgāk būtu sākt ar lētāku divu vai trīs istabu dzīvokli, bet uz lielāku īpašumu pārcelties vēlāk, kad ģimenes finansiālā situācija to ļauj.