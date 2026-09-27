Daugaviņš un Džilindžers uz vienas skatuves – ieskats sarunu šovā “Pilnīgi atklāti”
Šoruden Latvijas pilsētās pie skatītājiem dosies jauns un provokatīvs sarunu šovs “Pilnīgi atklāti”, kurā uz vienas skatuves satiksies divas spilgtas ...
FOTO: Daugaviņš un Džilindžers bez filtriem - atklāts sarunu šovs “Pilnīgi atklāti”
Šoruden Latvijas pilsētās pie skatītājiem dosies jauns un provokatīvs sarunu šovs “Pilnīgi atklāti”, kurā uz vienas skatuves satiksies divas spilgtas personības — aktieris Andris Daugaviņš un režisors Džilindžers. Divi harismātiski vīrieši, divi pilnīgi atšķirīgi dzīves ceļi un vakari, kuros nebūs ne izlikšanās, ne iepriekš sagatavotu atbilžu.
“Pilnīgi atklāti” ir dzīvs sarunu šovs par dzīvi uz pilnu jaudu — ambīcijām, varu, sievietēm, slavu, kritieniem, uzvarām un spēju pēc visa atkal piecelties. Tā būs iespēja skatītājiem iepazīt abus māksliniekus ārpus publiskajiem stereotipiem un dzirdēt stāstus, kas līdz šim palikuši aizkulisēs.
Andris Daugaviņš savu ceļu sāka jurisprudencē, izgāja cauri maksātnespējas procesiem un sarežģītām tiesvedībām, līdz negaidīti nonāca aktiera profesijā, kur īsā laikā kļuva par spilgtu un atpazīstamu personību.
Savukārt Džilindžers — no provinces puikas un šaha trenera — kļuva par vienu no provokatīvākajiem, apspriestākajiem un spilgtākajiem teātra un kino režisoriem Latvijā, kura darbi pazīstami arī ārpus valsts robežām.
Abi ir vienaudži, taču viņu dzīves ceļi bijuši krasi atšķirīgi. Šodien viņus vieno sešdesmit gadu dzīves pieredze, riski, uzvaras, kļūdas un drosme runāt bez maskām, bez pareizajām atbildēm un bez vēlmes kādam izpatikt. Skatītājus sagaida vakari ar ironiju, pašcieņu, asiem stāstiem un dzīves pieredzi, ko nevar izlasīt grāmatās.
Šova producents un idejas autors ir Jānis Kļaviņš, kostīmu māksliniece — Ance Beinaroviča, bet organizatori — kompānija “Forte Production”.
“Pilnīgi atklāti” no 26. septembra skatāms kultūras pasākumu norises vietās visā Latvijā.