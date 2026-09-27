Kā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas meklē pazemes tuneļus? Eksperts skaidro ģeoradaru iespējas
Ģeoradari ir viena no labākajām metodēm, kā atklāt pazemes tuneļus, sacīja ģeodēzijas uzņēmuma SIA "Geomatic" vadītājs un īpašnieks Edgars Pinkovskis, komentējot veidu, kā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas tiek meklēti šādi iespējamie tuneļi.
"Tā ir efektīva metode, ja ir attiecīgi apmācīts cilvēks darbam ar ģeoradaru," komentē Pinkovskis un piebilst, ka ar citām metodēm gruntī ir grūti ieskatīties.
Eksperts tomēr pieļauj, ka, iespējams, tuneļu izbūvi var monitorēt arī citā veidā, piemēram, ar speciāliem mikrofoniem, kas uztver no grunts nākošās skaņas. Vai arī vibrāciju sensoriem. "Šo instrumentu pielietojums ir atkarīgs no tuneļu dziļuma, bet to, cik tie ir dziļi, mēs nezinām," stāsta Pinkovskis.
Viņš skaidro, ka galvenā atšķirība starp ģeoradaru un sensoriem ir tāda, ka ģeoradars iedod datus par to, vai tunelis jau ir izrakts vai nē. Savukārt sensori vairāk ir paredzēti kā agrīnās brīdināšanas instrumenti.
Jau vēstīts, ka augustā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas tika atrasti divi nelegālo migrantu tuneļi.
Pazemes tunelis pie Latvijas–Baltkrievijas robežas, pa kuru Latvijā iekļuva 28 personas
Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija "Vilkatis". Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
Tāpat Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus.
Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.
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Slepenais tunelis zem Latvijas-Baltkrievijas robežas
Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis.