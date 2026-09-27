Pēc mākoņaina rīta svētdien daudzviet uzspīdēs saule
Foto: LETA
Rudens ainava.
Sabiedrība

Pēc mākoņaina rīta svētdien daudzviet uzspīdēs saule

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Svētdienas pēcpusdienā daudzviet uzspīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pēc mākoņaina rīta svētdien daudzviet uzspīdēs sau...

Svētdienas rīta debesis būs mākoņainas, dienas gaitā tās skaidrosies, un pēcpusdienā daudzviet uzspīdēs saule.

Rīta stundās vietām saglabāsies migla, bet austrumos ir gaidāms neliels lietus. Vējš pierims un jau visā valstī pūtīs lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+18 grādiem.

Arī Rīgā palaikam uzspīdēs saule, un vien no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15…+17 grādiem.

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