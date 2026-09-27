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Sabiedrība
Šodien 08:03
Pēc mākoņaina rīta svētdien daudzviet uzspīdēs saule
Svētdienas pēcpusdienā daudzviet uzspīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Svētdienas rīta debesis būs mākoņainas, dienas gaitā tās skaidrosies, un pēcpusdienā daudzviet uzspīdēs saule.
Rīta stundās vietām saglabāsies migla, bet austrumos ir gaidāms neliels lietus. Vējš pierims un jau visā valstī pūtīs lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+18 grādiem.
Arī Rīgā palaikam uzspīdēs saule, un vien no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15…+17 grādiem.