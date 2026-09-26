Austrumu maģistrāle stāv sastrēgumos - naudas problemātiskā krustojuma pārbūvei pie Rīgas nav
Austrumu maģistrāle tika izbūvēta, lai autovadītāji varētu apbraukt Rīgas centru, tomēr krustojumā ar Brīvības gatvi sastrēgumi saglabājas gandrīz visu dienu. Cenšoties apbraukt sastrēgumus, autovadītāji brauc caur Teiku, palielinot satiksmes slodzi uz apkārtējām ielām.
Problemātisks joprojām ir Gustava Zemgala gatves un Brīvības gatves krustojums. Pēc CSDD satiksmes drošības eksperta Oskara Irbīša teiktā, tieši šis posms traucē visai maģistrālei pilnvērtīgi pildīt savu funkciju. Pēc Dienvidu tilta ceturtās kārtas pabeigšanas šajā vietā tiek prognozēta vēl lielāka automašīnu plūsma, vēsta LSM.lv.
Rīgas pašvaldībā atzīst, ka ātra risinājuma šai problēmai nav. Būtiski palielināt krustojuma caurlaidību, vienkārši mainot luksoforu darbību, vairs nav iespējams.
Kā pastāstīja Rīgas Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš, iepirkums ir noslēdzies un drīzumā sāksies priekšizpēte. Deviņu mēnešu laikā speciālistiem būs jāsalīdzina trīs iespējamie risinājumi – krustojuma pārbūve vienā līmenī, tuneļa vai estakādes izbūve. Tiks vērtēta katra varianta efektivitāte, izmaksas un būvdarbu sarežģītība.
Pēc tam būs nepieciešama projektēšana un finansējuma piesaiste. Nākamgad pilsētas budžetā līdzekļu projekta sākšanai nav. Pēc provizoriskām aplēsēm krustojuma pārbūve varētu izmaksāt 10 līdz 20 miljonus eiro.
Pašvaldība šo satiksmes mezglu uzskata par vienu no prioritārajiem nākamā plānošanas perioda projektiem un cer tā īstenošanai piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.