No amata atsauc Austrumu slimnīcas padomes locekli Vinetu Kutkēviču
Veselības ministrija (VM) kā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) kapitāldaļu turētāja piektdien ir atsaukusi no slimnīcas padomes locekļa amata Vinetu Kutkēviču, kura amatu atstāja šodien, 26. septembrī, informēja VM.
VM norāda, ka lēmums pieņemts, izvērtējot Kutkēvičas kā padomes locekles attīstības jautājumos iespējas pilnvērtīgi pildīt amata pienākumus. Identificētie iespējamie interešu konflikta riski ierobežo iespējas pilnā apjomā pildīt tās funkcijas, par kurām Kutkēviča bija atbildīga padomē, norāda ministrija.
VM secinājusi, ka situācijā, kad būtiskā daļā no RAKUS attīstības jautājumiem Kutkēvičai var rasties vajadzība atturēties no dalības lēmumu pieņemšanā vai jautājumu izskatīšanā, veidojas objektīva pretruna starp padomes locekļa pienākumiem un iespējām tos pilnvērtīgi īstenot.
Kā skaidroja VM Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders, Kutkēviča atsaukta no slimnīcas padomes tāpēc, ka identificētie iespējamie interešu konflikta riski būtiski ierobežoja viņas iespējas pilnvērtīgi pildīt tās funkcijas, par kurām viņa bija atbildīga padomē. Kutkēviča bija atbildīga par slimnīcas attīstības jautājumiem, savukārt tieši šajā jomā pastāvēja situācijas, kurās varētu būt nepieciešama atturēšanās no dalības jautājumu izskatīšanā vai lēmumu pieņemšanā.
Šneiders uzsvēra, ka amatpersonas pienākums ir identificēt iespējamos interešu konfliktus un attiecīgās situācijās atturēties no lēmumu pieņemšanas, un tas pats par sevi nav uzskatāms par pārkāpumu. Tomēr, ja šādi ierobežojumi skar būtisku daļu no padomes locekļa atbildības jomas, kapitāldaļu turētājam ir pienākums vērtēt padomes darba efektivitāti un rīkoties, lai nodrošinātu pilnvērtīgu stratēģiski nozīmīgu attīstības projektu uzraudzību.
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Valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā VM kā kapitāldaļu turētājas pienākums ir nodrošināt, ka padomes locekļi var pilnā apjomā veikt tiem uzticētos pienākumus, īpaši attiecībā uz stratēģiski nozīmīgiem attīstības projektiem. VM skaidro, ka, ja šāda iespēja ir būtiski ierobežota, kapitāldaļu turētājam ir pienākums rīkoties labas korporatīvās pārvaldības interesēs.
RAKUS padomē darbu turpina Zane Kotāne un Valts Ābols.
Jau rakstīts, ka septembrī RAKUS ārkārtas dalībnieku sapulcē par slimnīcas padomes loceklēm ieceltas Kutkēviča attīstības jautājumu kompetences jomā un Kotāne finanšu kompetences jomā. Kutkēviča padomes locekļa amata pienākumus sāka pildīt 4. septembrī.
Savukārt 15. aprīlī pašvaldības uzņēmuma "Rīgas siltums" toreizējā valdes locekle Kutkēviča atkāpās no amata. Kutkēviča pieņēma lēmumu izbeigt pilnvarojuma līgumu ar šī gada 17. aprīli.
Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja 17. aprīlī plānoja skatīt jautājumu par Kutkēvičas vīra Kaspara Kutkēviča uzņēmuma SIA "Elsana" dalību siltumuzņēmuma iepirkumos.
Sēdes darba kārtībā šāds jautājums toreiz tika iekļauts pēc opozīcijas pieprasījuma. Taču sēdē atklājās, ka daļa deputātu nevar piekļūt dokumentiem, kas saistīti ar šo tēmu. Tāpat opozīcija uzsvēra, ka sēdē būtu jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram Jānim Langem un uzņēmuma padomei.
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Ņemot vērā minēto, kā arī iekšējo auditu, kas notiek uzņēmumā, tika nolemts komitejas sēdi turpināt tad, kad būs gatavs audita ziņojums.
Iepriekš izskanējis, ka "Elsana" piedalījusies vairākos "Rīgas siltuma" iepirkumos un saņēmusi pasūtījumus par kopējo summu 1,45 miljoni eiro.