Austrumu slimnīcā futbola trenerim no Liepājas veikta vairāk nekā 12 stundu ilga operācija
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) veikta īpaši sarežģīta, vairāk nekā 12 stundas ilga operācija gados jaunam pacientam ar plaši izplatītu audzēja procesu vēdera dobumā. Operācijas laikā pacientam veikta arī ķīmijterapija, ziņo Latvijas Televīzija.
Liepājas futbola treneris Tjago Bomfims Oliveira Da Silva pēc smagās operācijas jau atkal spēj staigāt un turpina atveseļošanos RAKUS stacionāra “Biķernieki” Rehabilitācijas nodaļā.
Pēc operācijas pacientam bija radušies nopietni asinsrites traucējumi un komplikācijas – viņš nespēja pakustināt rokas un kājas. Tagad veselības stāvoklis ir būtiski uzlabojies.
“Visa komanda bija ļoti cilvēcīga. Bail nebija. Man bija drošības sajūta, ka būs viss kārtībā,” par piedzīvoto stāstīja Tjago.
Operācija ilga vairāk nekā 12 stundas
RAKUS Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš skaidroja, ka operācijas laikā bija nepieciešams izņemt vēderplēvi ar audzēja skartajiem audiem, kā arī atsevišķus orgānus.
“Šī operācija bija vairāk nekā 12 stundas,” norādīja Sīviņš.
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Tik sarežģīta un ilga operācija bija arī nozīmīga pieredze jaunajiem ārstiem. Rezidentes Valērija Ševčuka un Marija Ribakova atzina, ka šāds gadījums viņām sniedzis gan profesionālu, gan emocionālu pieredzi, jo ārstiem uzticas ne tikai pacients, bet arī viņa ģimene.
Ārsts kritizē ārstēšanas sadrumstalotību
Šis gadījums aktualizējis arī jautājumu par sarežģītu onkoloģisko operāciju koncentrēšanu lielajos medicīnas centros. Pirms nonākšanas RAKUS pacients jau bija operēts Liepājas slimnīcā, taču Rīgā operāciju nācās veikt atkārtoti.
Sīviņš uzskata, ka Latvijā šādas sarežģītas operācijas būtu jākoncentrē lielajos centros, jo tas ļautu uzkrāt nepieciešamo pieredzi un, iespējams, izvairīties no atkārtotām operācijām.
Tikmēr Tjago turpina rehabilitāciju un cer pēc iespējas ātrāk atgriezties pie futbola trenera darba. Lai atkal varētu kāpt laukumā un spert bumbu, gan vēl nepieciešams laiks, taču mediķu prognozes ir labas.