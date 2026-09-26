Jelgavas motoparādē cietuši arī Valsts policijas motocikli
Saistībā ar motociklu avāriju Jelgavā starp Lielupes un Driksas tiltiem tiks pagarināti satiksmes ierobežojumi Lielajā ielā, Jelgavas pašvaldība informē tviterī.
Tiklīdz motoparādes brauciena dalībnieki būs aizbraukuši aiz Jelgavas pils un ceļš atbrīvots, satiksmes kustību pār tiltiem atjaunos.
Avārijas laikā cietuši vismaz trīs motociklisti. Valsts policijā sākotnēji apliecināja, ka policija šodien ap plkst. 13.30 saņēmusi informāciju, ka Jelgavā notikusi sadursme starp diviem motobrauciena dalībniekiem. Uz viena no motocikliem atradās viena persona, bet uz otra - divas.
Valsts policijā precizēja, ka, turpinot darbu notikuma vietā, noskaidrots, ka kāds tricikla vadītājs aizķēris divus ceļa vidū novietotos Valsts policijas motociklus, kas tur atradās, lai atdalītu motobraucēju kustības plūsmu. Pēc tam, turpinot kustību, tricikls iebrauca pretējā virzienā esošajā motociklu plūsmā, izraisot sadursmi ar citu motobrauciena dalībnieku.
Šobrīd noskaidrots, ka negadījumā cieta tricikla vadītājs un otrs motocikla vadītājs ar, iespējams, pasažieri. Saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu ir fiksēta vēl viena ceļa malā atradusies cietusī persona, kura pirmšķietami negadījumā aizķerta.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) informēja, ka negadījumā bijuši trīs cietušie, kuriem NMPD mediķi sniedza palīdzību. Viens no cietušajiem nogādāts ārstniecības iestādē, tomēr smagas traumas nav nevienam.
Jau vēstīts, ka šodien vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks rokmūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls "Rocktagons 26" un pasākums "Mežs ienāk Jelgavā 2026", informēja pilsētas pašvaldībā.
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No plkst. 10 pie Jelgavas pils sāks pulcēties vairāk nekā 3000 motociklu. Plkst. 13 motocikli dosies parādes braucienā pa Jelgavu maršrutā Jelgavas pils stāvlaukums-Jelgavas pils pagalms-Lielā iela-Uzvaras iela-Lapskalna iela-Atmodas iela-Dobeles šoseja-Lielā iela-Pilssalas iela.