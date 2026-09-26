Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pabeigta lielākā daļa pirmā posma būvdarbu
Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmajā posmā būvdarbi noslēgušies astoņās no 11 daļām, liecina Valsts robežsardzes (VRS) publiskotā informācija.
Kā atzīst VRS, Latvijas austrumu robežas viedās infrastruktūras izbūve norit nemierīgos un izaicinājumu pilnos apstākļos.
Robežsardzē norāda, ka pārkāpēju un kaimiņvalstu režīmu atbalstītās metodes kļūst arvien agresīvākas un pārdomātākas - lai apzināti traucētu tehnoloģiskās infrastruktūras ieviešanu un "attālinātu" topošo viedo sistēmu, tiek fiksēti mērķtiecīgi kaitējumi videonovērošanas stabiem, sadales skapjiem un kabeļiem, savukārt spēcīgās vētras postījumi skāruši atsevišķus robežas posmus.
Vienlaikus VRS uzsver, ka, neraugoties uz šīm agresorvalsts atbalstītajām apzinātajām provokācijām un dabas stihijas pārbaudījumiem, vērienīgā projekta "Automatizētās robežu uzraudzības infrastruktūra" īstenošana trešajā ceturksnī uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas turpinājusies stingri pēc plāna.
Šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmajā posmā būvdarbi noslēgušies astoņās no 11 daļām, un ar modernajām tehnoloģijām jau aprīkoti 81,7 kilometri jeb vairāk nekā 72% no šīs teritorijas, kamēr atlikušajā daļā notiek gala testi. Savukārt otrajā posmā ekspluatācijā nodoti pirmie 19,9 kilometri (33,17%), bet pārējā teritorijā darbi faktiski ir noslēgušies un turpinās izpilddokumentācijas saskaņošana. Vienlaikus astotās kārtas posmā ir pabeigta projektēšana un viss sagatavots būvdarbu sākšanai.
VRS atzīst, ka sarežģīti apstākļi saglabājas arī uz Latvijas-Krievijas robežas, kur piektās kārtas posmā būvniekiem jātiek galā ar specifiskiem grunts veidiem un sarežģītu apvidu. Neraugoties uz to, labvēlīgi laikapstākļi ļāva ceturkšņa laikā sekmīgi izbūvēt 28% no šajā posmā plānotās infrastruktūras.
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Jau ziņots, ka Latvijas un Baltkrievijas ārējās sauszemes robežas aprīkošana ar tehnoloģisko infrastruktūru tiks pabeigta līdz 2026. gada otrā ceturkšņa beigām. Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve uz Latvijas un Krievijas ārējās sauszemes robežas turpinās un noslēgsies līdz 2026. gada beigām.
Bijušās premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības marta ziņojumā Saeimai norādīts, ka līdz ar to 2026. gada beigās Latvijas valsts ārējā austrumu robeža būs pilnībā aprīkota, nodrošinot iespēju reāllaikā reaģēt uz draudiem, tostarp hibrīdo karadarbību, organizēto noziedzību, nelikumīgu migrāciju un citiem riskiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālās drošības un robežapsardzības jomā.