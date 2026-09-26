“E-veselības” traucējumu dēļ zēns laikus nesaņem zāles un piedzīvo četras epilepsijas lēkmes
Tehnisku problēmu dēļ “E-veselības” sistēmā kāda māte nav varējusi aptiekā iegādāties savam 12 gadus vecajam dēlam nepieciešamās epilepsijas zāles. Lai gan sistēmas darbība vēlāk tika atjaunota, bērns zāļu devas iztrūkumu piedzīvoja ar vairākām epilepsijas lēkmēm. Atbildīgās iestādes norāda, ka iespējami alternatīvi risinājumi, taču pašlaik tiek izstrādāti priekšlikumi skaidrākai rīcībai krīzes situācijās, vēsta Latvijas Televīzija.
Lāsmas dēlam Deividam ir reta ģenētiska slimība – tuberozā skleroze, kuras dēļ viņam attīstījusies epilepsija. Zēnam medikamenti jālieto precīzi noteiktos laikos, lai kontrolētu slimību.
Dienu pirms jaunā mācību gada sākuma Lāsma aptiekā vēlējās iegādāties dēlam nepieciešamās, Latvijā nereģistrētās zāles. Ārsts bija izrakstījis elektronisko recepti, taču, nonākot aptiekā, sieviete uzzināja, ka tehnisku traucējumu dēļ “E-veselība” nedarbojas un zāles izsniegt nav iespējams.
Lāsma vērsās arī “E-veselības” palīdzības dienestā, taču konkrētu informāciju par sistēmas darbības atjaunošanas laiku nesaņēma. Viņai tika ieteikts saņemt papīra recepti pie ārsta, tomēr ģimenes ārsts atrodas ārpus Rīgas.
Lai gan sistēma vēlāk tika atjaunota, zāļu devas iztrūkums, pēc mātes teiktā, sakrita ar būtisku bērna veselības stāvokļa pasliktināšanos. Pēc piecu gadu pārtraukuma Deividam 1. septembrī bijušas četras epilepsijas lēkmes.
“Galvenais mans vēstījums ir par to, ka ir jābūt kaut kādam plānam par to, kā rīkoties. Kad cilvēks stāv aptiekā, viņam ir vitāli nepieciešamas šīs zāles un viņam ir jāspēj tās nopirkt,” norādījusi Lāsma.
Sistēmas pārslodzes dēļ radās traucējumi
Latvijas Digitālais veselības centrs skaidrojis, ka konkrētajā dienā viena no ārstniecības informācijas sistēmām mēģinājusi “E-veselībā” vienlaikus iesūtīt pārāk lielu dokumentu apjomu. Tas radījis sistēmas pārslodzi un darbības pārtraukumu.
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Centrs iedzīvotājiem iesaka nepieciešamos medikamentus neatlikt uz pēdējo brīdi un veidot zāļu krājumus. Tāpat gadījumos, kad elektroniskā sistēma nedarbojas, ārstniecības persona normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā var izrakstīt papīra recepti.
Veselības ministrijā norāda, ka “E-veselības” darbība kopumā pašlaik tiek vērtēta kā stabila un sistēmas darbības pārtraukumi kļūstot retāki un īsāki.
Krīzes situācijām meklē skaidrāku rīcības plānu
Ministrija norāda, ka gan Latvijā reģistrētas, gan nereģistrētas zāles iespējams pasūtīt arī citā aptiekā vai ar piegādi uz dzīvesvietu, taču šāds risinājums var prasīt papildu laiku.
Vienlaikus pēc augusta nogalē piedzīvotās vētras Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests pievērsušies jautājumam par rīcību gadījumos, kad elektroniskās sistēmas nav pieejamas.
Patlaban tiek gatavoti priekšlikumi, kā nodrošināt medikamentu pieejamību krīzes situācijās. Konkrēts rīcības plāns vēl tiek apspriests ar iesaistītajām institūcijām.