Aizturēts 23 gadus vecs hakeris - pārkāpumu kopa ir iespaidīga
Policija aizturējusi kādu 23 gadus vecu hakeri, kurš tiek turēts aizdomās par kiberuzbrukumiem vismaz diviem Latvijas uzņēmumiem ar mērķi izspiest naudu, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Viens no upuriem bija sadzīves tehnikas un viedierīču remonta uzņēmuma “TSC” mājaslapa, kas ietilpst “LMT” uzņēmumu grupā. Hakeris izmantojis automatizētus rīkus, lai atrastu mājaslapu ievainojamības un piekļūtu uzņēmumu datubāzēm.
No sistēmas viņš nesankcionēti izguva daļu personas datu, bet pēc tam uzņēmums saņēmis pieprasījumu samaksāt par nozagto datu tālāku neizpaušanu. Pats aizdomās turētais, izrādās, likumsargiem bija pazīstams jau iepriekš.
“Runājot par šo personu, tā jau iepriekš ir nonākusi kiberuzbrukumu pārvaldes redzeslokā. Iepriekš tā bija aizturēta. Vērtējot šīs personas iepriekšējo pieredzi, viņš bija strādājis IT jomā, bet viņam pievilcīgāk likās veikt tieši kiberuzbrukumus, jo vieglāk varēja nopelnīt vairāk naudas,” saka VP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks Jānis Markuns.
Policija pagaidām neatklāj, cik tad lielu naudas summu jaunais vīrietis centās izspiest no cietušajiem uzņēmumiem. Par šādu noziegumu soda apmērs pagaidām ir miglā tīts. It kā izskan versija par potenciālo cietumsodu, taču nozieguma izvērtēšanas sistēma šajā jomā nav līdz galam sakārtota.
“Piespriestie sodi par kiberuzbrukumiem ir diezgan maigi, jo tajā brīdī, kad krimināllikumā tika iekļautas normas par kiberuzbrukumiem, tad tas likās, kā abstrakts jēdziens. Tāpēc tie sodi netika noteikti tik bargi. Bet šobrīd mēs redzam, ka tā ir diezgan liela problēma, un ka daudzi uzņēmumi cieš tieši no kiberuzbrukumiem,” skaidro Markuns.
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