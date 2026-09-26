VIDEO: kur slēpjas smagā auto aklās zonas?
Kur slēpjas smagā auto aklās zonas, 360TV raidījums "Sadursme 360" pēta un dodas noskaidrot ielās. Tā kā šoferis sēž augstu, pirmā aklā zona ir automašīnas priekšpuse – bez papildu spoguļa nav iespējams saskatīt zemākus objektus tieši pie bampera. Tie vienkārši pazūd. Tomēr arī ar smagās automašīnas sāniem viss nav tik viennozīmīgi – arī tur šofera redzamība ir ierobežota.
Kravas auto uz ceļa ir krietni lielāki par vieglajām automašīnām, taču to vadītāji ne vienmēr redz visu, kas notiek tiem apkārt. Īpaši bīstamas var būt tā dēvētās aklās zonas, kurās vieglais auto, velosipēdists vai gājējs kravas auto vadītājam vienkārši pazūd no redzesloka.
Eksperts skaidro, ka aklās zonas kravas automašīnām veidojas konstrukcijas un augstās sēdpozīcijas dēļ. Tās atrodas gan priekšpusē, gan sānos, taču visbīstamākā zona esot tieši aiz kravas auto.
Īpaši uzmanīgiem jābūt krustojumos, kad kravas auto veic labo pagriezienu. Ja velosipēdists vai gājējs atrodas vadītāja aklajā zonā, viņš var palikt nepamanīts.
“Tāpēc ir jārēķinās ar to, ka mēģinām spogulī saskatīt varbūt autovadītāja seju un mēģināt izdibināt kaut kādu acu kontaktu. Tas ir pats primārais,” norāda Agris Rubins-Kļavinskis, braukšanas instruktors.
Vienlaikus atbildība par drošību esot abām pusēm – gan kravas auto, gan vieglās automašīnas vadītājam. Tāpēc, atrodoties blakus kravas auto, svarīgi ne tikai zināt par tā aklajām zonām, bet arī saprast, kad jūs pats varat atrasties vietā, kur šoferis jūs neredz.
Kur tieši atrodas bīstamās zonas un kā no tām izvairīties – skaties sižetā!
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