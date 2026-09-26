Rosina ierobežot Krievijas pilsoņu ieceļošanu Eiropas Savienībā
Vairs nav iespējams pateikt – kurš ir, tā sauktais, labais Krievijas krievs, bet kurš – specdienestu apmācīts terorists. Tieši tāpēc Eiropas varas gaiteņos sāk runāt, kā ierobežot nu jau plašākā apmērā Krievijas pilsoņu ieceļošanu. Arī Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa rosina vērsties pret krievu ieceļotājiem, vēsta 360TV Ziņas.
Daļa Eiropas Parlamenta deputātu pauž bažas, ka tūrisma vīzu aizsegā no Krievijas Eiropas Savienībā ieceļo Krievijas specdienestu apmācīti sabotāžas un diversiju veicēji.
“Ļoti ātri pieaug sabotāžu un dažādu negadījumu skaits. Tas liecina par ļoti aktīvu Krievijas aģentu darbību,” norāda Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte.
Viņa min mēģinājumus uzspridzināt lidmašīnu, dažādu organizāciju, kas atbalsta Ukrainu, noliktavas. Ir arī aizdomas par Krievijas centieniem izraisīt pasažieru vilcienu avārijas Spānijā un Nīderlandē. Vācijā Krieviju vaino arī energotīklu sabotāžās, kā arī tiekot apgalvots, ka Krievija raidījusi ar spridzekļiem aprīkotus dronus uz Leipcigas lidostu.
Eiropas Parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis uzskata, ka ar kultūras centru slēgšanu vien šādām aktivitātēm pretī stāties nepietiek.
“Mans piedāvājums – vismaz izvērtēt vīzu aizliegumu. Šobrīd Eiropa pat nespēj tiem, kas ir karojuši, aizliegt ieceļot Eiropā, nerunāsim vēl par tūrisma vīzu izsniegšanu,” viņš saka.
Vienlaikus visu Krievijas pilsoņu brīva ieceļošanas aizliegšana Eiropas Savienībā neesot vienkārši īstenojama ar sankcijām, jo vīzu izsniegšana ir katras dalībvalsts atbildība. Turklāt, visticamāk, visām dalībvalstīm nebūtu viegli par šādu soli vienoties, jo Eiropas dienvidos lielā mērā joprojām paļaujas uz Krievijas tūristiem, kas ienes naudu.
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“Šengena ir kopīgs izveidots mehānisms, kas ļoti palīdz mums pārvietoties visā šajā teritorijā bez liekām birokrātiskām sistēmām. Reizē ir arī kopīga atbildība,” skaidro Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle.
Viņš uzskata, ka, ja Eiropas Komisija vēlētos un atrastu juridisku pamatojumu, kas izveidots Eiropas Savienības līgumos un citos tiesību dokumentos, regulējumu būtu iespējams izveidot.
Tikmēr Eiropas Parlamenta deputāti sagaida arī no Eiropā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem aktīvākus protestus pie Krievijas vēstniecībām ar skaidru nostāju pret karu Ukrainā.
Taču mēdzot notikt pretējais. Berlīnē Krievijas pilsoņi protestējuši pret Krievijas kultūras centra slēgšanu, izskanot saukļiem par draudzību ar Krieviju un rusofobijas pārtraukšanu.
Lai arī eiroparlamentārieši aicina opozīcijas krievus būt redzamākiem Eiropā, tas nenotiekot.
“Grūti pateikt, vai tās ir viņu bailes no nelikumīgas izrēķināšanās ar viņiem, ko Krievija dara, vai arī viņiem ir grūti vērsties pret savu valsti,” norāda Kalniete.
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Viņa piebilst, ka, iespējams, Krievijas pilsoņi apzinās – lielākā daļa Krievijas ieceļotāju atbalsta šo karu.
Vēl izskanējis aicinājums Eiropas Savienības valstīm stingrāk pārbaudīt Krievijas diplomātu un Eiropā akreditēto Krievijas mediju darbību. Piemēram, Ungārija nesen izraidīja desmit Krievijas diplomātus, atzīstot viņu darbību par draudu nacionālajai drošībai.