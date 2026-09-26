Eksperts: ko sagaidīt no Donalda Trampa politikas attiecībā uz Ķīnas atbalstu Krievijai?
Vai Donalds Tramps uzņemsies sodīt Ķīnu par atbalstu Krievijai vai tomēr meklēs ASV un Ķīnai izdevīgu risinājumu, kas vienlaikus vājinātu Krieviju? Uz šo jautājumu atbild 360TV Ziņu ārpolitikas eksperts Sandis Šrāders.
Kā norāda 360TV Ziņu ārpolitikas eksperts Sandis Šrāders, kongress ir apstiprinājis sankciju paketi, kas ietver arī Ķīnu. Taču, runājot par Krieviju, Amerikas Savienotajām Valstīm ir būtiski panākt vienošanos, kur abas valstis nostājas pret Krievijas agresiju.
Tāpat tiek pārrunāti citi drošības jautājumi, kas saistīti ar Taivānu un Irānu, lai netiktu sagrauta globālā kārtība, kas izbūvēta uz Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības principiem.
“Vienīgā valsts, kas iegūs no šādas pasaules kārtības graušanas, ir Krievija,” norāda Šrāders.
Eksperts uzsver, ka Amerikai un Ķīnai liberāla tirdzniecība, kas balstās uz noteikumiem, ir abpusēji izdevīga, jo abas valstis tirdzniecības jomā ir viena no otras atkarīgas. Ķīna ir atkarīga no ASV pieprasījuma, kas bijis regulārs un augošs. Savukārt ASV ir atkarīgas no Ķīnas dabas resursiem un citām svarīgām komponentēm.
Piemēram, mobilie telefoni un augstas pievienotās vērtības tehnoloģijas daudzos gadījumos tiek ražotas Ķīnā, bet attīstītas Amerikas Savienotajās Valstīs.
Līdz ar to Šrāders paredz, ka tuvākajā laikā abu valstu līderi un abas vadošās pasaules lielvaras varētu vienoties par to, kā saglabāt starptautisko tirdzniecības kārtību, vienlaikus izdarot maksimālu spiedienu uz Krieviju, lai tā pārtrauktu savu agresiju.
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Spiediens varētu tikt vērsts arī uz konkrētiem sektoriem, kas ir svarīgi Ukrainai, piemēram, enerģētiku.