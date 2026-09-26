Svētdien daudzviet uzspīdēs saule
Svētdien daudzviet uzspīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz svētdienu austrumos debesis būs mākoņainas, bet rietumos tās biežāk skaidrosies un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos izveidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, bet jūras piekrastē - no rietumiem, ziemeļrietumiem.
Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7…+12 grādiem, piekrastē būs par pāris grādiem siltāk. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, un nakts pirmajā pusē gaidāms neliels lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, un gaiss atdzisīs līdz +10…+12 grādiem.
Svētdienas rītā debesis būs mākoņainas, bet dienas gaitā tās skaidrosies, un daudzviet uzspīdēs saule. Rīta stundās vietām saglabāsies migla, bet austrumos gaidāms neliels lietus. Vējš pierims un visā valstī pūtīs lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+18 grādiem.
Rīgā dienā pa laikam uzspīdēs saule, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15…+17 grādiem.