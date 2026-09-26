Jelgavā motoparādes laikā avarējuši vairāki motocikli. VIDEO
Saistībā ar vairāku motociklu avāriju Jelgavā starp Lielupes un Driksas tiltiem tiks pagarināti satiksmes ierobežojumi Lielajā ielā, Jelgavas pašvaldība informē tviterī.
Tiklīdz motoparādes brauciena dalībnieki būs aizbraukuši aiz Jelgavas pils un ceļš atbrīvots, satiksmes kustību pār tiltiem atjaunos.
Jelgavā moto sezonas noslēguma pasākuma laikā noticis ceļu satiksmes negadījums.#Jelgava #Latvija pic.twitter.com/iwKfqLMxp3— BreakingLV (@breakinglv) September 26, 2026
Kā novēroja aģentūra LETA, avārijas laikā cietuši vismaz trīs motociklisti.
Valsts policijā apliecināja, ka policija šodien ap plkst. 13.30 saņēmusi informāciju, ka Jelgavā notikusi sadursme starp diviem motobrauciena dalībniekiem. Uz viena no motocikliem atradās viena persona, bet uz otra - divas.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) informēja, ka negadījumā bijuši trīs cietušie, kuriem NMPD mediķi sniedza palīdzību. Viens no cietušajiem nogādāts ārstniecības iestādē, tomēr smagas traumas nav nevienam.
Jau vēstīts, ka šodien vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks rokmūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls "Rocktagons 26" un pasākums "Mežs ienāk Jelgavā 2026", informēja pilsētas pašvaldībā.
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No plkst. 10 pie Jelgavas pils sāks pulcēties vairāk nekā 3000 motociklu. Plkst. 13 motocikli dosies parādes braucienā pa Jelgavu maršrutā Jelgavas pils stāvlaukums-Jelgavas pils pagalms-Lielā iela-Uzvaras iela-Lapskalna iela-Atmodas iela-Dobeles šoseja-Lielā iela-Pilssalas iela.