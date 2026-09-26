Sabiedrība
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"Sen jau vajadzēja!" Latvijā uz ceļa zīmēm pamanītas dīvainības. VIDEO
Netālu no Rēzeknes uz autoceļa A12 pamanītas vairākas aizkrāsotas ceļazīmes.
Netālu no Rēzeknes uz autoceļa A12 pamanītas vairākas aizkrāsotas ceļazīmes, kurās aizklātas norādes uz Krieviju pilsētām – Maskavu un Ostrovu.
Bojātās ceļazīmes pamanītas pirmdien, 21. septembrī, taču nav zināms, kad tieši tās tika aizkrāsotas.
VSIA "Latvijas Valsts ceļi" norādīja, ka konkrētās darbības ar ceļazīmēm nav bijušas saskaņotas ar uzņēmumu. Par notikušo informētas tiesībsargājošās iestādes.
Ļaudis komentāros uz šādu rīcību reaģējuši atbalstoši:
- "Vai termins "bojātas" šeit ir vietā? Man liekas labāk būtu teikt "uzlabotas" vai "salabotas"."
- "Sen jau vajadzēja aizkrāsot!"
- "Ja pirms 36 gadiem būtu atteikušies no norādēm uz krievijas pilsētām, nevienam nebūtu vajadzības tās aizkrāsot."