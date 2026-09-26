Mansurs Maļukovs.
112
Šodien 13:31
Rīgā bezvēsts pazudis vīrietis ar veselības problēmām
Valsts policija Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1940. gadā dzimušo Mansuru Maļukovu.
Vīrietis šī gada 25. septembrī ap plkst. 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Dzērvju ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezies. Vīrietim ir veselības problēmas.
Pazīmes: augums ap 150 cm, tievs, bez matiem. Bija ģērbies tumši zilā jakā, melnās sporta biksēs, pelēkos sporta apavos un līdzi bija zils lietussargs.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Mansurs Maļukovs.