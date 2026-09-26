Līgatnes dabas takās izmitināts satiksmes negadījumā cietis meža dzīvnieks; darbinieki lūdz apmeklētājus būt īpaši uzmanīgiem
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās izmitināta jauna iemītniece - satiksmes negadījumā cietusi lapsa, kurai dots vārds Lakija, informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Komunikācijas un dabas izglītības departamenta vecākā komunikācijas speciāliste Baiba Ralle.
Lapsa vasarā tika izglābta pēc satiksmes negadījuma. Pēc atveseļošanās un pirmajām miera režīmā aizvadītajām nedēļām jaunajā mājvietā lapsa sākusi apgūt savu jauno teritoriju, un tagad viņu var ieraudzīt arī dabas taku ciemiņi.
Lakija turpmāk dzīvos lapsu mītnes vietā, kas tukša palika pavasarī, kad trīs iepriekšējās dabas taku lapsas - Loreta, Bonija un Klaids - izmuka mežā.
Būdama vien dažus mēnešus veca, lapsa cieta satiksmes negadījumā un guva smagu galvas traumu. Dzīvnieka glābšanā iesaistījās biedrība "Ežu hospitālis" un veterinārārste Ingvilda Aumeistere. Lapsa pilnībā atveseļojās, tomēr gūto traumu un ilgās cilvēku aprūpes dēļ savvaļā patstāvīgi izdzīvot vairs nevarētu, tādēļ par Lakijas pastāvīgajām mājām izraudzītas Līgatnes dabas takas.
Lai iepazīšanās noritētu veiksmīgi, Līgatnes dabas taku darbinieki lūdz apmeklētājus pie lapsas voljera būt īpaši uzmanīgiem - ievērot mieru, lieki netrokšņot un jauno iemītnieci nesabiedēt, jo Lakijai vēl nepieciešams laiks, lai jaunajā teritorijā justos pilnīgi droši.
Jo klusāki un uzmanīgāki dabas takās ir apmeklētāji, jo lielāka iespēja ieraudzīt ne tikai Lakiju, bet arī pārējos Līgatnes dabas taku iemītniekus un vērot viņu ikdienas gaitas, klusumu cer sagaidīt taku pārstāvji.
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un dabas aizsardzības nepieciešamību.
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Lai to īstenotu, Līgatnes dabas takās regulāri notiek izglītojoši pasākumi par Latvijā sastopamajiem savvaļas dzīvniekiem, dodot iespēju apmeklētājiem sīkāk iepazīt šo dzīvnieku bioloģiju, dzīvesveidu, uzvedību un nozīmi dabā, kā arī iepazīties ar dabas takās dzīvojošiem konkrētās sugas pārstāvjiem.