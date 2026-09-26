Šodien un rīt Rīgā notiks dažādi Miķeļdienai veltīti pasākumi
Šodien un rīt Rīgā notiks dažādi Miķeļdienai veltīti pasākumi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Šodien no plkst. 9 Vecrīgā, Doma laukumā, notiks rudens ražas svētku pasākums "Miķeļdienas gadatirgus". Tajā tikšot tirgoti ogas, augļi un dārzeņi, saimnieču un saimnieku gatavoti daudzveidīgi gardumi, tostarp siers, pašcepta maize, svaigs medus un citas preces. Tirgū piedāvās arī lietišķās mākslas darinājumus.
Visas dienas garumā apmeklētājiem tiks piedāvāta skatuves programma, kurā uzstāsies pūtēju orķestris "Fanfara", bērnu vokālais ansamblis "Momo", tautas deju ansamblis "Dancītis", orķestris "Rīga", bērnu vokālais ansamblis "Knīpas un Knauķi", vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Sidrabi", ģimeņu folkloras studija "Garataka", jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi "Dejotprieks", folkloras kopa "Kokle", deju kopa "Marmale", grupa "Lauku muzikanti".
Savukārt svētdien no plkst. 12 Miķeļdienas svinības norisināsies "Mazās ģildes" dārzā. Pasākumu vadīs sievu folkloras kopa "Vilcenes". Tajā tiks godināta rudens ražas bagātība, izdziedātas tautas dziesmas, varēs iet rotaļās un atcerēties dažādus Miķeļdienas ticējumus un paražas.
No plkst. 12. Miķeļdienas svinības "Paldies Miķelim!" notiks pie kultūras centra "Imanta". Miķeļdienu ieskandinās dziesmās, rotaļās un tradīciju aktivitātēs: maizes cepšanas meistarklase, māla, kalēja un sviesta karameles darbnīca, spēles un rotaļas pašiem mazākajiem, Miķeļdienas tirdziņš.
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Skatuves programmā varēs vērot teātra "Zīļuks" muzikālo izrādi bērniem "Brēmenes muzikanti", piedalīties Miķeļdienas rituālos un spēlēs, kā arī skanēs mūsdienu tautas mūzikas grupas "Laiksne" koncertprogramma.
Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē, paviljonā un ārtelpā no plkst. 12 notiks pasākums "Sanākam, sadziedam, Miķeļdienu gaidīdami!".
Pasākumā paredzētas radošās darbnīcas, konkursi, spēles un sportiskas aktivitātes bērniem un tirdziņš.
Par noskaņu gādās DJ VinK. Apmeklētājus priecēs ziepju gatavošanas darbnīca, kā arī sadejoties varēs ar "Rīgas Danču klubu", deju kolektīviem "Staro" un "Bitīte". Noslēgumā no plkst. 15 izskanēs postfolkloras grupas "Ogas" koncerts.