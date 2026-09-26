Jānis Dreiblats (1940.12.02.–2026.25.09.)
Sabiedrība
Šodien 10:48
Mūžībā devies kādreizējais Liepājas teātra direktors Jānis Dreiblats
86 gadu vecumā miris aktieris un kādreizējais Liepājas teātra direktors Jānis Dreiblats, vietnē "Facebook" paziņojis viņa dēls Emīls Dreiblats.
"Pēc gara, skaista, darba un mīlestības pilna mūža viņš devies pie savas Lakstīgalas..." raksta Emīls Dreiblats.
Jānis Dreiblats dzimis Rites pagastā (Jēkabpils novadā) mācījies Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā, kuru beidzis 1958. gadā. 1963. gadā absolvējis Latvijas Valsts konservatorijas teātra fakultāti, tai pašā gadā kļuvis par Liepājas teātra aktieri.
Dreiblats bija Liepājas teātra direktors no 1991. līdz 1997. gadam, bet kā aktieris šajā teātrī pavadījis vairākas desmitgades. 2019. gadā apbalvots ar "Spēlmaņu nakts" balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā.