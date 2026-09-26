"Izmanto lētus "kaķīša glaudīšanas" trikus" - NA deputāta kandidāts pēc skandalozā komentāra publicē jaunu ierakstu
Nacionālās apvienības (NA) deputāta kandidāts Zigurds Strīķis reaģējis uz ažiotāžu, kas izvērtusies pēc viņa ieraksta soctīklos par iespējamiem Krievijas dronu un raķešu triecieniem Latvijai.
Jauns.lv vēstīja, ka Nacionālās apvienības (NA) deputāta kandidāts Zigurds Strīķis sociālajā tīklā "X" publicēja ierakstu, kurā, reaģējot uz bažām par iespējamiem Krievijas dronu un raķešu triecieniem Latvijai, pauda cerību, ka pirmais trieciens būšot "tieši ceriņu krūmā". Noprotams, ka šādi viņš atsaucas uz Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
"Cerams, ka pirmais Krievijas trieciens būs tieši ceriņu krūmā," rakstīja Strīķis, 20. septembrī pārpublicējot Krišjāņa Kļaviņa ierakstu par Latvijas gatavību iespējamam Krievijas militāram apdraudējumam.
Kļaviņa publikācijai Strīķis pievienoja četru attēlu kolāžu. Vienā no fotogrāfijām redzams Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ceriņu krūmā. Tieši uz šo attēlu savā ierakstā acīmredzami atsaucies Strīķis, tieši gan neminot Rinkēviču vārdu.
Šobrīd gan šis ieraksts ir izdzēsts.
Strīķa komentārs publicēts laikā, kad Krievijas radītais militārais un hibrīdais apdraudējums Eiropā ir viens no būtiskākajiem drošības jautājumiem un Latvijā turpinās priekšvēlēšanu periods.
Pēc Jauns.lv publikācijas par viņa komentāru, Strīķis sazinājās ar portālu, aicinot izlasīt viņu jaunāko komentāru par šo situāciju. Būtībā tas ir garš izklāsts par to, cik, viņaprāt, slikts ir Latvijas Valsts prezidents.
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Strīķis savā "Facebook" ierakstā apgalvo, ka Edgars Rinkēvičs valsts prezidenta amatā nonācis politiskas intrigas rezultātā, kuras mērķis bija izveidot kreisu valdību ar "Progresīvajiem" ministru amatos.
"Šis mērķis tika sasniegts. Savas ierēdņa karjeras laikā Ārlietu ministrijā viņš nav izcēlies ar kādiem ievērojamiem nopelniem Latvijas un latviešu tautas labā. Arī valsts prezidenta amatā viņš pārāk bieži klusē tad, kad sabiedrība gaida viņa viedokli vai lēmumu," uzskata deputāta kandidāts.
Ukrainā notiek karš. Ukraiņi ar savām dzīvībām izkaro laiku, lai arī mēs varētu stiprināt savas valsts aizsardzību. Kā Latvija to izmanto? (..)
Viņam (Rinkēvičam) vajadzēja sekot, kā Progresīvo aizsardzības ministrs Sprūds risina valsts aizsardzības jautājumus.
Kādi ir aizsardzības ministra Sprūda darbības rezultāti no 2023. līdz 2026. gadam laikā , kad notiek Krievijas iebrukums Ukrainā? Vispirms – viņa apgalvojumi par "dronu lielvalsti" un "dronu sienu", kas rezultējas vairākos dronu ielidojumos Latvijas teritorijā. Sabiedrības nepieņemta ideja par sieviešu obligāto kara dienestu.
Apgalvojumi par "dronu sienu" sabruka kā kāršu namiņš. Munīcijas trūkums armijai un Zemessardzei ikdienas apmācībai un kara rezervēm. Sabiedrība nav pārliecināta par valsts aizsardzības spējām agresorvalsts iebrukuma gadījumā.
Lai izpatiktu, viņaprāt, naivajiem vēlētājiem, viņš vairākkārt ir izmantojis nopietna valstsvīra necienīgus lētus trikus – kaķīša glaudīšanu, fotogrāfēšanos ar velosipēdu, fotogrāfēšanos ar apsaitētu roku, fotogrāfēšanos ziedošu ceriņu krūmā.
Sociālajos tīklos viņš tādēļ bieži vien ir bijis ironijas objekts. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ir ļoti grūti izturēties pret Edgaru Rinkēviču ar tādu cieņu, kāda pienāktos valsts prezidentam.
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Jā, es ierakstīju sociālajā tīklā X ierakstu par ceriņkrūmu. Nekavējoties to retvītoja kāds centīgs "komjaunietis" ar niecīgu sekotāju skaitu. Tālāk jau to retvītoja konta @AivarsMarkots turētājs. Tad šo vēsti publicēja jauns.lv .
Vai tiešām veids, kādā notiek kritika, ir svarīgāks par problēmas būtību?" raksta deputāta kandidāts.